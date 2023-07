Church & Dwight gibt 490. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Konsumgüterkonzern Church & Dwight Co., Inc. (ISIN: US1713401024, NYSE: CHD) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,2725 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record date: 15. August 2023).

Anfang Februar 2023 erhöhte Church & Dwight die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,2625 US-Dollar) um 4 Prozent. Es war die 27. jährliche Anhebung in Folge. Seit über 122 Jahren wird eine Dividende bezahlt. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,09 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 97,91 US-Dollar (Stand: 26. Juli 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,12 Prozent.

Church & Dwight wurde 1846 gegründet. Zu den Marken zählen Arm & Hammer oder auch Oxi Clean. Der Konzern ist ein Hersteller von Konsumgütern und erwirtschaftete im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 1,43 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,3 Mrd. US-Dollar), wie am 17. April 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 203,2 Mio. US-Dollar nach 204,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 28. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 21,46 Prozent im Plus (Stand: 26. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 23,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de