EQS-News: KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023

KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023



KPS veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 Umsatzrückgang von 6,1 % auf 42,2 Mio. €: Im dritten Quartal war eine Zurückhaltung aufgrund der hohen konjunkturellen Unsicherheiten bei neuen Projekten in den Bereichen Digital Strategy und Digital Customer Interaction spürbar.

EBITDA ging um 70,8 % auf 1,4 Mio. € zurück – veränderter Umsatzmix, inflationsbedingte Personalkostensteigerungen, unzureichende Personalauslastung in den Bereichen Digital Strategy und Digital Customer Interaction sowie Abfindungsaufwendungen als Belastungsfaktoren.

Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz umgesetzt: Personalbestand wurde an die aktuelle Nachfragesituation angepasst. Unterföhring/München, 27. Juli 2023 – Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht heute die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 erzielte KPS einen Umsatz in Höhe von 42,2 Mio. € (Vorjahr: 44,9 Mio. €). Gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres wurde somit ein Umsatzrückgang von 6,1 % verzeichnet. Die Bestandsprojekte der KPS entwickeln sich wie erwartet. Die anhaltend hohe Inflation, die gestiegenen Finanzierungskosten sowie die Unsicherheit in der geopolitischen Entwicklung bremsen jedoch das Neukundenwachstum in den für KPS relevanten Märkten und Kundensegmenten. Mehrere Belastungsfaktoren führen zu deutlichem Ergebnisrückgang Ein wesentlicher Einflussfaktor im Kostenbereich ist weiterhin der Personalaufwand. Ausgehend von der in der Vergangenheit aufkommenden Auftragsentwicklung wurde im Geschäftsjahr 2021/2022 zunächst Personal aufgebaut, um dem steigenden Auftragsvolumen, insbesondere im Bereich Digital Customer Interaction, gerecht zu werden. Die steigenden Löhne und Gehälter in Kombination mit entstandener Unterauslastung in diesem Bereich waren ein signifikanter Kostentreiber. Im Zuge der Entwicklung der Markt- und Projektlage wurde die Anpassung des Personalbestandes vorgenommen, die mit entsprechenden Aufwendungen im Bereich der Abfindungen einherging. Insgesamt ging durch die genannten Gründe das EBITDA im dritten Quartal 2022/2023 um 70,8 % auf 1,4 Mio. € zurück (Vorjahr: 4,7 Mio. €). Das EBIT lag bei -0,6 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €). Bestätigung der revidierten Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal entsprach den Erwartungen des Vorstands. Der Vorstand der KPS AG bestätigt die am 26. April 2023 revidierte Prognose. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 wird ein Konzernumsatz leicht unter Vorjahresniveau (GJ 2021/2022: 179,5 Mio. €), und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite zwischen 11 Mio. € und 14 Mio. € erwartet. 27. Juli 2023 KPS AG Der Vorstand



Über die KPS AG KPS begleitet Unternehmen erfolgreich auf dem Weg der Digitalisierung, von der Strategie über die Kundeninteraktion bis zum operativen Kerngeschäft. Als führender Transformationspartner für den Handel ist KPS auch erste Wahl für all jene Unternehmen, die auf eine hochmoderne Customer Experience Plattformarchitektur setzen. Die branchenspezifischen KPS Instant Platforms vereinen alle Prozesse auf einer einzigen Geschäftsplattform – end-to-end von der Kundeninteraktion über Operations bis zu den Finanzen, implementiert mit den besten Technologiekomponenten in einem zukunftssicheren Hochleistungsdesign und einer flexiblen Infrastruktur. Sie sind modular, skalierbar und steigern die Geschwindigkeit von prozessgetriebenen Transformationsprogrammen enorm. Mit sofort einsatzbereiten Produkten und innovativen Lösungen, den marktführenden Technologien und einem starken Partnernetzwerk schaffen wir für unsere Kunden nachhaltigen Mehrwert. Platformise your transformation. www.kps.com KPS AG

