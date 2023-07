Wird heute ein historischer Tag im Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average startet nach der gestrigen Zinserhöhung erneut positiv in den Handelstag und liegt aktuell über 100 Punkte im Plus. Der gestrige Handelstag war der 13. Gewinntag in Folge für den Dow, das gab es zuletzt 1987.

Wird heute ein 126 Jahre alter Rekord egalisiert?

Seit dem 10. Juli hat der Dow Jones jeden einzelnen Handelstag höher geschlossen als am Vortag. Gelingt dieses Kunststück im heutigen Handelsverlauf erneut, würde dies den bisherigen Rekord von 14 Gewinntagen in Folge aus dem Jahre 1897 (!) egalisieren.

Der Index war erst ein Jahr zuvor, am 26. Mai 1896 zum ersten mal berechnet worden.