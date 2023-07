Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich ins Wochenende - Prag nochmals höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Moderaten Gewinnen in Prag und Budapest standen kleine Verluste in Warschau und Moskau gegenüber.

Der tschechische PX -Index stieg um 0,44 Prozent auf 1354,41 Punkte. Gefragt waren die Aktien des Stromerzeugers CEZ , die um 1,8 Prozent zulegten.

Der ungarische Bux gewann 0,20 Prozent auf 53 339,84 Zähler. Unter den Indexschwergewichten gab es wenig Bewegung. Ein Minus von 0,9 Prozent verbuchten die Aktien des Pharmakonzerns Richter.

An der polnischen Börse beendete der Wig-20 den Tag mit minus 0,02 Prozent auf 2189,24 Punkten. Der breiter gefasste Wig schloss mit minus 0,03 Prozent auf 71 965,41 Punkten. Die Aktien des Online-Auktionshauses Allegro stiegen um 1,9 Prozent.

Der russische RTS-Index verlor 0,52 Prozent auf 1033,67 Punkte./mik/APA/ajx/nas