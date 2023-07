STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MB6R2Q)

Tesla setzt seine Konsolidierung fort. Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie vom Jahreshoch etwas zurück. Tesla konnte die sehr hohen Erwartungen nicht erfüllen. Der Umsatz stieg zwar stark an, aber auch zu Kosten des Gewinns. In Stuttgart bleibt Tesla stark nachgefragt. Ein Discount-Call-Optionsschein wird zum Wochenschluss rege gehandelt und gekauft. Bei diesem Produkt genügt eine Seitwärtsbewegung zur vollen Auszahlung.

2. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN SV6GPB)

Mit Netflix steht ein weiterer US-Wert im Fokus, der kurzfristig schwächelt. Mit den Quartalszahlen ging es deutlich nach unten. Netflix überzeugt zwar im Nutzerwachstum, enttäuschte allerdings im Umsatz-pro-Nutzer. Analysten bleiben zuversichtlich. Das Analystenhaus Baird stufte die Streaming-Aktie auf "Outperform" hoch und erhöhte sein Kursziel um 160 Dollar pro Aktie auf 500 Dollar. In Stuttgart kauft man einen Call-Optionsschein mit langer Laufzeit bis 2025.

3. Call-Optionsschein auf Münchener Rück (WKN MB4XN6)

Der DAX könnte vor dem Wochenende mit etwas Unterstützung aus den USA ein neues Rekordhoch verbuchen. In diesem Umfeld kann auch die Aktie der Münchener Rück zulegen. Die Aktie gehört langfristig zu den trendstärksten Werten im DAX40. In Stuttgart hebelt man den eher konservativen Wert mit einem Call-Optionsschein der gekauft wird.

Der DAX hat die spannende Woche rund um FED, EZB und Co. gut überstanden und notiert um 16.400 Punkte. An der EUWAX halten sich Anleger tendenziell zurück. Es gab im Sentiment lange keine klare Positionierung. Am frühen Nachmittag dominieren die Bären. Das Sentiment liegt um 13.00 Uhr mit Minus 40 stärker im negativen Bereich, was für Absicherungen spricht.

