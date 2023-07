Direkt zum Video auf YouTube

Aktuelle Umfragen zeigen eine Rückkehr der Gier an den Märkten. Dennoch macht sich keine Euphorie an den Börsen breit. Wie passt das zusammen? Steht vielleicht doch eine Trendwende mit einer deutlichen Korrektur an? Diese Fragen beantwortet Heiko Böhmer in seinem aktuellen Marktupdate.