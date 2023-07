Bitcoin vor dem Halving: Potenzial bis 50.000$ bis April 2024?

Der Bitcoin-Analyst PlanB, der lediglich unter diesem Pseudonym bekannt ist und durch sein Stock-To-Flow-Modell für Bitcoin einige Popularität erlangt hat, geht davon aus, dass der Bitcoin-Preis bis zum Halving im April 2024 einen Kurs zwischen 40.000$ und 50.000$ erreichen kann. Laut dem Analysten signalisiert sein Modell, welches die zyklische Preisentwicklung von Bitcoin anhand der zeitlichen Abstände zwischen den jeweiligen Halvings anzeigt, dass der Bärenmarkt sein Ende gefunden und Bitcoin sich bereits in den nächsten langfristigen Aufwärtstrend begeben hat.

In seiner jüngsten Preis-Prognose hat er den 200-Wochen-Trend als maßgeblichen Taktgeber herangezogen. Laut PlanB war der mehrmonatige Ausflug unter den 200-Wochen-Trend die Phase, in der der Bärenmarkt-Boden geformt wurde. Die Rückeroberung des Trend-Indikators signalisiert den Übergang in den nächsten Aufwärtstrend, der mit den gängigen Zeitspannen des Preismodells überlappt.

Quelle: Tradingview

Somit ist aus Sicht des Analysten ein weiterer Ausflug unter den 200-Wochen-Trend in diesem neuen Bullen-Zyklus unwahrscheinlich. Der 200-Wochen-Trend gibt daher auch eine mögliche Orientierung, auf welchem Niveau sich der Bitcoin-Preis kurz vor dem nächsten Halving befinden dürfte. Farblich markiert der Übergang von Blau zu Rot das jeweils stattfindende Halving.

Wie im Chart zu sehen, kennt der Bitcoin-200-Wochen-Trend nur eine Richtung: nach oben. Derzeit bewegt er sich mit einem durchschnittlichen Plus von 500$ pro Monat nach oben. Bei einem derzeitigen Preisniveau des Indikators von etwa 28.000$ und einem Zeitraum von 9 Monaten bis das nächste Halving ansteht, würde dies ein Preisziel von etwa 32.500$ für den 200-Wochen-Trend liefern. Ausgehend davon, dass der tatsächliche Kurs während der bisherigen Halvings etwa eine Abweichung von um die 50% hatte, würde das laut PlanB eine Preiszone von 40-50.000$ für Bitcoin kurz vor dem nächsten Halving ergeben.

Wie wahrscheinlich ist diese Prognose?

Letzten Endes wird das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage die Bitcoin-Preisentwicklung bestimmen. Spätestens nach dem Vorstoß von BlackRock ist einiges an positivem Momentum in den Sektor zurückgekehrt. Bisher beruht dies jedoch lediglich auf Hoffnungen, da die Entscheidung für die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs noch in den Sternen steht. Im Zweifel dürfte sich die US-Börsenaufsicht bis ins nächste Jahr hinein mit der Entscheidung Zeit lassen. Das Bitcoin Halving, welches für April 2024 erwartet wird, wird jedoch einen signifikanten Einfluss auf das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage haben, da die Bitcoin-Neuerzeugungsrate erneut halbiert wird. Die Erwartungshaltung des Marktes auf dieses Ereignis kann bereits vorher zu entsprechenden Preissteigerungen führen, ähnlich wie es bei den vergangenen Halvings der Fall gewesen ist.

