6,2 % Dividendenrendite… und das ziemlich sicher?! Versuch die Dividendenaktie W. P. Carey!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) besitzt als Dividendenaktie 6,2 % Dividendenrendite. Ausgehend von einer zuletzt ausgezahlten Vierteljahresdividende in Höhe von 1,069 US-Dollar und einem Aktienkurs von 68,13 US-Dollar erhalten wir diesen Wert. Ja, sogar noch ein Quäntchen darüber hinaus.

Die Dividende ist historisch gesehen sicher. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 hat es keine Kürzung gegeben. Zudem ist die Aktie auf einem hervorragend Weg, zu einem Dividendenaristokrat zu werden. Vielleicht ist dir das bekannt. Wenn nicht, dann wohl jetzt.

Das ist jedoch nicht alles. W. P. Carey besitzt trotz eines leicht einbrechenden Aktienkurses noch immer eine sichere Dividende. Die jüngsten Quartalszahlen haben auch das noch einmal unterstrichen.

W. P. Carey: Sichere 6,2 % Dividendenrendite

Das Management von W. P. Carey hat zuletzt neue Zahlen vorgelegt. Wir erkennen anhand des Zahlenwerks: Sicherheit wird weiterhin groß geschrieben. So kam der US-amerikanische Real Estate Investment Trust auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,36 US-Dollar. Das zeigt, dass das Ausschüttungsverhältnis mit einem Wert von 78,6 % vergleichsweise moderat ist. Mit der Differenz kann das Management zum Beispiel noch Schulden tilgen. Oder in weitere Immobilien reinvestieren.

Allerdings ist das nicht alles, das die Sicherheit unterstreicht. Das Management von W. P. Carey kam im Real-Estate-Segment auf diesen Wert bei den Funds from Operations. Einen Teil des sonstigen, operativen Erfolgs besitzt häufig noch ein zweites Standbein. Die eigenen Immobilien sind aber derart profitabel, dass das Management die Dividende mit einem Ausschüttungsverhältnis von 78,6 % aus dem eigenen Erfolg bezahlen kann.

Der US-REIT rechnet für das Gesamtjahr 2023 nun mit Funds from Operations je Aktie in einer Spanne zwischen 5,32 und 5,38 US-Dollar. In der Mitte würde das 5,35 US-Dollar bedeuten, was je Quartal einem Wert von ca. 1,34 US-Dollar entspräche. Wir sehen daher, dass im Jahr 2023 das Fundament auch weiterhin derart erfolgreich bleiben soll. Triple-Net-Lease-Verträge und ein mit mehr als 1.400 Einheiten stark diversifiziertes, aber doch qualitatives Portfolio zeigen: Die operative Basis ist sicher. Zumal es auch ein Same-Store-Wachstum von 4,3 % im Jahresvergleich bei den Mieten gegeben hat, was moderate, interne Wachstumsmöglichkeiten unterstreicht. Bei einer vertraglichen Restlaufzeit von 11,2 Jahren und lediglich 1 % Leerstand sehe ich ebenso: Das wirkt vergleichsweise sicher, sogar langfristig.

Die großen Sorgen…?

Natürlich bietet W. P. Carey nicht umsonst 6,2 % Dividendenrendite. Es existieren gewisse Risiken und Belastungen. Insbesondere steigende Zinsen setzen dem REIT und jedem anderen Branchenvertreter seiner Art zu. Sie führen zu einem unvorteilhaften Peer und machen außerdem die Fremdkapitalaufnahme schwieriger. Das ist es im Wesentlichen, das der Aktie derzeit zu schaffen macht.

Allerdings gibt es noch eine speziellere Komponente. Ein nicht unerheblicher Teil der Verschuldung von W. P. Carey wird in den kommenden Jahren fällig. Das bedeutet, dass das Management womöglich zu ungünstigeren Konditionen refinanzieren muss. Wobei die Bilanz zum Glück gemessen am Eigenkapital und Fremdkapital ziemlich ausgeglichen ist. Teurer könnte das trotzdem werden und damit den operativen Spielraum hemmen.

W. P. Carey besitzt aber Optionen. So zum Beispiel wie zuletzt, mithilfe von unbesicherten Anleihen schon jetzt frisches Kapital einzusammeln, um liquide zu bleiben. Das Management möchte außerdem im Jahr 2023 im Schnitt 2 Mrd. US-Dollar in neue Immobilien reinvestieren. Zudem gibt es den Spread zwischen Dividende und Funds from Operations. Wenn das Management neues, frisches Kapital und den Teil der Erträge, der nicht für die Dividende verwendet werden muss, für die Bilanz verwenden würde, könnte man die Verschuldung möglicherweise deutlich reduzieren. Vielleicht wäre dafür aber auch eine leichte Verwässerung der ausstehenden Aktien nötig.

Wie wir es auch drehen und wenden: Mit 78,6 % Ausschüttungsverhältnis bleibt die Dividende von W. P. Carey für mich sehr sicher. Das operative Fundament sieht ebenfalls sehr stabil aus. Das ist ein REIT, auf den ich mich jedenfalls auch in Zukunft verlasse. Und wo ich jetzt noch einmal überlege, erneut zu investieren.

Der Artikel 6,2 % Dividendenrendite… und das ziemlich sicher?! Versuch die Dividendenaktie W. P. Carey! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023