Spatenstich für Rheinmetall-Fabrik für Kampfjet-Bauteile

WEEZE (dpa-AFX) - Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt der Rüstungskonzern Rheinmetall am Dienstag (9.00 Uhr) mit dem Bau einer Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze, in der Bauteile für Kampfjets gefertigt werden sollen. Ab 2025 sollen dort sogenannte Rumpfmittelteile für mindestens 400 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 produziert werden.

Es ist das erste Mal, dass Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes in eine neue Fertigungsanlage investiert wird. 400 Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Bund hatte im vergangenen Jahr 35 dieser US-Flugzeuge für 8,3 Milliarden Euro bestellt. Die F-35 soll bis 2030 den in die Jahre gekommenen Tornado ablösen.

Rheinmetall ist bei dem Großprojekt nur ein kleiner Partner der beiden US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Northrop Grumman . Wie viel Geld an die Düsseldorfer Firma fließt, ist nicht bekannt. Der Chef der größten deutschen Waffenschmiede, Armin Papperger, sieht in dem F-35-Vorhaben einen "echten Know-how-Transfer an den Standort Deutschland". Für den Spatenstich-Termin im Gewerbegebiet des Airports Weeze werden NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie Vertreter der Bundeswehr erwartet.

Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und wird auch für die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Wegen seiner Form und Außenbeschichtung ist die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken./wdw/DP/he