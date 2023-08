Constellation Energy wird eine konstante Quartalsdividende auszahlen

Der amerikanische Energiekonzern Constellation Energy Corporation (ISIN: US21037T1097, Nasdaq: CEG) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,282 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 8. September 2023 (Record date ist der 14. August 2023).

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern 1,128 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 96,30 US-Dollar (Stand: 1. August 2023) eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent. Im Februar 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 100 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Firmensitz von Constellation Energy befindet sich in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Das Unternehmen wurde im Jahr 1816 gegründet. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 wurde ein operativer Umsatz von 7,57 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 5,59 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 96 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 106 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 3. August 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,70 Prozent im Plus (Stand: 1. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 31,35 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de