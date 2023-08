EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l.: Gerry Weber International AG: Gläubigerversammlung der Anleihen

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

One Square Advisory Services S.á.r.l.: Gerry Weber International AG: Gläubigerversammlung der Anleihen



02.08.2023 / 18:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



One Square Advisory Services S.á.r.l.

Gerry Weber International AG: Gläubigerversammlung der Anleihen One Square Advisory Services S.á.r.L. (One Square) in den Anleihen mit der WKN: A3E44G & der WKN: A254R4 einstimmig zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt

Anleihegläubiger erteilen unterschiedliche Weisungen hinsichtlich des Abstimmungsverhaltens für das anstehende StaRUG Verfahren

One Square wird die Anleihegläubiger als gemeinsamer Vertreter in dem StaRUG-Verfahren vertreten und steht mit der Gesellschaft und den Plansponsoren in laufenden Gesprächen

Frankfurt am Main, 02.08.2023 – Am Mittwoch, den 02.08.2023, fanden die Anleihegläubigerversammlungen der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A3E44G1 / WKN: A3E44G), der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R34 / WKN: A254R3) und der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R42 / WKN: A254R4), der Gerry Weber International AG nach Einladung des vertraglich bestimmten gemeinsamen Vertreters, die One Square Advisory Services S.à.r.l., statt.



Die Versammlung der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A3E44G1 / WKN: A3E44G) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 19.033.950,00 erzielte ein Quorum von 69,55 % und war somit beschlussfähig. Die anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubiger wählten die One Square Advisory Services S.á.r.l. (Tagesordnungspunkte 1 bis 5) einstimmig zum gemeinsamen Vertreter. Dem Tagesordnungspunkt 6 (Weisung an den gemeinsamen Vertreter gegen den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen), stimmten 91,52 % der Anleihegläubiger zu.



Bei der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R34 / WKN: A254R3) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 5.148.000,00 war 45,48 % des ausstehenden Volumens vertreten. Das notwendige Quorum von 50% wurde somit verfehlt, die Gläubigerversammlung war nicht beschlussfähig.



Die Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R42 / WKN: A254R4) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 1.189.500,00 erreichte mit einer Präsenz von 83,33 % das notwendige Quorum und war somit beschlussfähig. Die anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubiger wählten die One Square Advisory Services S.á.r.l. (Tagesordnungspunkte 1 bis 5) einstimmig zum gemeinsamen Vertreter. Hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 6 (Weisung an den gemeinsamen Vertreter gegen den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen) lag ein Gegenantrag vor, der mit 90,1% angenommen wurde. Der gemeinsame Vertreter wurde damit angewiesen innerhalb dieser Anleihe für den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen.



Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger in dem anstehenden StaRUG-Verfahren vertreten, prüft aktuell den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan und steht hinsichtlich eventueller Anpassungen in Gesprächen mit der Gesellschaft und den Plansponsoren.



One Square Advisory Services S.á.r.l. wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter gerryweber@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Anleihe werden gebeten, sich auf unserer Homepage unter https://onesquareadvisors.com/gerry-weber-international-ag/ zu registrieren.



Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team GERRY WEBER -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E: gerryweber@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

– Am Mittwoch, den 02.08.2023, fanden die Anleihegläubigerversammlungen der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A3E44G1 / WKN: A3E44G), der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R34 / WKN: A254R3) und der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R42 / WKN: A254R4), der Gerry Weber International AG nach Einladung des vertraglich bestimmten gemeinsamen Vertreters, die One Square Advisory Services S.à.r.l., statt.Die Versammlung der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A3E44G1 / WKN: A3E44G) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 19.033.950,00 erzielte ein Quorum von 69,55 % und war somit beschlussfähig. Die anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubiger wählten die One Square Advisory Services S.á.r.l. (Tagesordnungspunkte 1 bis 5) einstimmig zum gemeinsamen Vertreter. Dem Tagesordnungspunkt 6 (Weisung an den gemeinsamen Vertreter gegen den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen), stimmten 91,52 % der Anleihegläubiger zu.Bei der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R34 / WKN: A254R3) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 5.148.000,00 war 45,48 % des ausstehenden Volumens vertreten. Das notwendige Quorum von 50% wurde somit verfehlt, die Gläubigerversammlung war nicht beschlussfähig.Die Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A254R42 / WKN: A254R4) mit einem ausstehenden Volumen von EUR 1.189.500,00 erreichte mit einer Präsenz von 83,33 % das notwendige Quorum und war somit beschlussfähig. Die anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubiger wählten die One Square Advisory Services S.á.r.l. (Tagesordnungspunkte 1 bis 5) einstimmig zum gemeinsamen Vertreter. Hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 6 (Weisung an den gemeinsamen Vertreter gegen den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen) lag ein Gegenantrag vor, der mit 90,1% angenommen wurde. Der gemeinsame Vertreter wurde damit angewiesen innerhalb dieser Anleihe für den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan der Gerry Weber International AG zu stimmen.Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger in dem anstehenden StaRUG-Verfahren vertreten, prüft aktuell den seitens der Gesellschaft vorgelegten Restrukturierungsplan und steht hinsichtlich eventueller Anpassungen in Gesprächen mit der Gesellschaft und den Plansponsoren.One Square Advisory Services S.á.r.l. wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter gerryweber@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Anleihe werden gebeten, sich auf unserer Homepage unter https://onesquareadvisors.com/gerry-weber-international-ag/ zu registrieren.KontaktOne Square Advisory Services S.à.r.l.- Team GERRY WEBER -Genève | SuisseF: +49 (89) 15 98 98 22E: gerryweber@onesquareadvisors.comwww.onesquareadvisors.com

02.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com