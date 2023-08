Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Hagel: Die Vaudoise richtet mobile Expertise-Zentren ein



02.08.2023



Lausanne, 2. August 2023 – Nach den starken Hagelgewittern, die kürzlich über die Schweiz gezogen sind, richtet die Vaudoise mehrere Expertise-Zentren ein. Im Sinne ihrer Werte nah, vertrauenswürdig, menschlich und proaktiv unterstützt sie Kundinnen und Kunden, deren Fahrzeug beschädigt wurde. Die Vaudoise hat bereits über 1 800 Meldungen zu Hagelschäden an Fahrzeugen erhalten. In Anbetracht dieser ersten Angabe und angesichts des starken Hagels vom 12. und 24. Juli werden in den nächsten Tagen aber zahlreiche weitere Meldungen erwartet.



Über die mobilen Expertise-Einheiten erhalten die betroffenen Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert Hilfe. Gérard Nerny, Leiter der Dienststelle Autoexpertisen, erklärt: «Wir möchten so nah wie möglich bei unseren Kundinnen und Kunden sein. Deshalb sind wir schnell vor Ort und errichten unsere Expertise-Zentren in der Nähe des jeweiligen Hagel-Epizentrums, damit sich unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich organisieren können.» Betroffene Versicherte können einen Hagelschaden bei ihrer Agentur oder auf www.vaudoise.ch melden. Unter folgendem Link können sie anschliessend einen Termin für die Begutachtung ihres Fahrzeugs vereinbaren: https://vaudoise.espacerendezvous.com. Kundinnen und Kunden, die in einem anderen Kanton oder einer anderen Region wohnen, können mit ihrer jeweiligen Garage einen Termin zur Begutachtung des Fahrzeugs vereinbaren. Mobile Expertise-Zentren VS 21.08.–01.09.2023 Atelier Buchard Bus et Cars

Rte de Saillon 69

1912 Leytron LU-NW-OW-SZ-ZG 23.–24.08.2023 Ausbildungszentrum für Carrosserieberufe

Industriestrasse 13

6030 Ebikon AG 04.–05.09.2023 Busbetrieb Aarau AG

Neumattstrasse 20

5000 Aarau BE 09.–10.10.2023 Sigis Biohof Schwand

Schwand 18

3110 Münsingen Weitere Auskünfte oder für einen Besuch des Expertise-Zentrums:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2023 wird sie so CHF 43 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

