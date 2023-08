Paypal-Aktie verliert nach Quartalszahlen 6 Prozent

Nach Börsenschluss in den USA wurden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Online-Zahlungsanbieters Paypal publiziert. Im regulären Handel hatte die Aktie am Mittwoch 2,33 USD oder 3,08 Prozent verloren im Vergleich zum Vortag, diese Schwäche setzte sich nach den Zahlen weiter fort - die Aktie verliert über 6 Prozent im nachbörslichen Handel.

Erwartungen nur marginal geschlagen

PayPal übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD die Analystenschätzungen von 1,15 USD, der Umsatz lag mit 7,29 Mrd. USD über den Erwartungen von 7,27 Mrd. USD. Der Ausblick enttäuscht aber offenbar - wie im Mai, nach den Zahlen zum ersten Quartal, wird die Aktie nach den eigentlich guten Zahlen gen Süden hin durchgereicht. Und das recht deutlich.

erwartet tatsächlich Gewinn je Aktie in USD 1,15 1,16 Umsatz in Mrd. USD 7,27 7,29

Fazit:

Die Paypal-Aktie hatte in den vergangenen Wochen und Monaten im Vergleich zu anderen Tech-Schwergewichten deutlich underperformed. Diese Underperformance dürfte nach den negativ aufgenommen Zahlen heute zunächst weiter anhalten. Entsprechend muss in den kommenden Wochen tendenziell mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung der bisherigen Jahrestiefs um 60 USD gerechnet werden. Aus technischer Sicht gibt es erst nördlich der 75 USD-Marke Entspannung für die Käuferseite.