SOLAREDGE - Oh nein! Abverkauf wie bei ENPHASE!

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 239,470 $ (Nasdaq)

Wenn sich Recherchearbeit abseits des Mainstreams auszahlt, freut mich das immer sehr. Aktien wie Enphase und Solaredge wurden in den vergangenen Jahren regelrecht gehypt. In diesem Jahr holt sie die Realität ein. Bei Solaredge wies ich erstmalig im Februar auf den enttäuschenden Cashflow hin. Die Aktie kam anschließend auch nicht mehr in die Gänge, lief seitwärts, ehe seit einigen Tagen starker Verkaufsdruck dominiert. Und der gestern nach US-Börsenschluss vorgelegte Quartalsbericht bestätigt mich in meiner Einschätzung.

Zunächst sieht natürlich wie gewohnt alles rosig aus. Solaredge steigerte den Umsatz im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert von 727,77 Mio. USD auf 991,29 Mio. USD, was einen neuen Quartalsrekord darstellt. Der Nettogewinn explodierte förmlich von 15,08 Mio. USD auf 119,51 Mio. USD bzw. von 0,95 USD je Aktie auf 2,62 USD je Aktie. Das war es aber auch schon mit den positiven Nachrichten. Denn der Teufel steckt, wie so oft, im Detail.

Gewinn rückläufig, Cashflow negativ

Zunächst einmal fällt auf, dass der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal zwar noch einmal leicht zugelegt hat, der Gewinn je Aktie aber von 2,90 USD auf 2,62 USD gesunken ist. Das Gewinnhoch ist folglich erreicht. Was an der Börse zählt, ist aber nicht "nur" Gewinn, sondern schlussendlich, was an Cash in das Unternehmen fließt. Operativer Cashflow und Free Cashflow sind wichtige Größen, die Investoren unbedingt im Blick haben sollten. Und hier gelang es Solaredge trotz eines Rekordumsatzes zum wiederholten Male nicht, Geld zu verdienen.

Der operative Cashflow verbesserte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 kaum, blieb mit -80,79 Mio. USD nach -85,57 Mio. USD negativ. Der Free Cashflow lag sogar bei -235,38 Mio. USD. Der Cashbestand schrumpfte von 745,5 auf 557,7 Mio. USD. Rechnet man leicht veräußerbare Wertpapiere mit dazu, sank die Kennzahl von 1,01 Mrd. USD auf 853,5 Mio. USD. Im Vorjahr hatte Solaredge durch eine Kapitalmaßnahme 650 Mio. USD eingenommen. Verwässerungen drohen weiterhin, gerade auch, sollte sich das Umfeld wieder verschlechtern.

Denn davor warnt das Management und bleibt wie Enphase Energy mit der Prognose für das dritte Quartal weit hinter der Markterwartung zurück. Der Umsatz soll 880 bis 920 Mio. USD betragen und folglich sinken. Analysten hatten dagegen mit einem weiteren Wachstum auf 1,05 Mrd. USD gerechnet.

CEO Zvi Lando kommentiert: "Während der US-Solarmarkt für Wohnimmobilien derzeit einigen Gegenwind verspürt, der hauptsächlich auf höhere Zinssätze zurückzuführen ist, bewältigen wir diese Zeit, indem wir unsere geografischen und segmentübergreifenden Stärken auf den Solarmärkten nutzen, und gehen davon aus, von den positiven langfristigen Aussichten zu profitieren."

Fazit: Solaredge hat in der gesamten Historie bislang keinen Free Cashflow über 200 Mio. USD erzielt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich dagegen auch nach der Korrektur auf 13,5 Mrd. USD. Analysten erwarten in diesem Jahr einen Free Cashflow von über 400 Mio. USD, im ersten Halbjahr waren es -235 Mio. USD. Es gibt in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten: Entweder, dem Management gelingt es perspektivisch, die Profitabilität zu verbessern und Geld zu verdienen. Oder die Aktie wird weiter deutlich korrigieren.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,11 4,10 5,01 Ergebnis je Aktie in USD 5,95 11,06 13,12 Gewinnwachstum 85,88% 18,63% KGV 40 22 18 KUV 4,3 3,3 2,7 PEG 0,3 1,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

SolarEdge Technologies-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)