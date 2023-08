Telefonica Deutschland bekräftigt Ziele nach angekündigtem 1&1-Absprung

Frankfurt (Reuters) - Der angekündigte Absprung des langjährigen Partners 1&1 hat vorerst offenbar keine Auswirkungen auf die Bilanz von Telefonica Deutschland.

Die O2-Mutter bekräftigte am Mittwoch ihre Gesamtjahresziele. Sie hatte vergangene Woche für Umsatz und operativen Gewinn ein Wachstum am oberen Ende der im niedrigen einstelligen Prozentbereich angepeilten Spanne in Aussicht gestellt. Außerdem solle die Dividende wie angekündigt bei mindestens 0,18 Euro je Aktie liegen.

Das Unternehmen verwies darauf, dass der aktuelle Kooperationsvertrag mit der United Internet-Mobilfunktochter 1&1 noch bis zum 30. Juni 2025 laufe. "Dies sichert Telefonica Deutschland Umsatzströme."

Der Aktie half dies kaum: Sie lag weiterhin knapp 15 Prozent im Minus. Als Reaktion auf die Wechsel von 1&1 zum Rivalen Vodafone hatten sie zeitweise einen Rekord-Kurssturz von fast 18 Prozent verbucht.

