Trading-Chance 10yr T-Notes: Kurzfristige Long-Chance

Werbung

Nach einem lang anhaltenden Bullenrun bei den Aktien und einer aggressiven Zins-Erhöhungs-Phase werden nun Anleihen wieder attraktiv(er). Dies gilt für die kurze, wie auch für die mittlere Frist und soll heute Thema in unserem Artikel sein.

Gewinnrendite

Durch die sogenannte Gewinnrendite macht man Aktien und Anleihen vergleichbar. Dabei wird 100 durch das aktuelle KGV des betreffenden Aktienindex geteilt, woraus man die Gewinnrendite erhält. Nun ist dieser Wert vergleichbar mit den Renditen (Yields) des Anleihenmarktes (in unserem Fall den 10-jährigen US-Staatsanleihen).

Das aktuelle KGV des S&P 500 liegt laut offiziellen Quellen bei 31,4. Das entspricht gemäß unserer Berechnungsformel einer Gewinnrendite von (100:31,4 =) 3,18%. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen (10yr T-Notes) liegt zur Zeit bei 4,019% und damit über der von Aktien. Damit werden Anleihen wieder attraktiver. Es gab in der Historie (z.B. anno 2000) viel größere Diskrepanzen zwischen den beiden Renditen. Damals war in der Spitze die Anleihenrendite bei 5,5 % und die Gewinnrendite von Aktien bei ca. 2,5%. Damit reichen die gegenwärtigen Werte nicht aus, um den Abgesang auf den Aktienmarkt anzustimmen, sehr wohl aber, um wieder vermehrt Chancen bei den Anleihen zu suchen.

Unterwöchige Zyklik

Auch die Anleihen haben eine unterwöchige Zyklik, die man sich als aktiver Trader zu Nutzen machen kann. So neigen die Bonds dazu, speziell Mittwoch, Donnerstag und Freitag stark zu sein. Einen solchen Effekt müssen wir aber über die Masse an systematisch basierten Wiederholungen über einen angemessen langen Zeitraum ausspielen. Info: Ich zeige hier den unterwöchig saisonalen Chart des T-Bond, die Chance bezieht sich aber auf die zehnjährigen Anleihen. Hier für ist die unterwöchig saisonale Verlauf nahezu identisch.

Unterwöchig-saisonaler Chart (Quelle www.realmoneytrader.com) · Quelle: www.realmoneytrader.com

Kurzfristiger Long-Trade auf die 10yr T-Notes

Wir haben einen Turbo Open End Optionsschein Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 105,808. Daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 20,90. Den Stop Loss würden wir bei 106 im Basiswert ansiedeln, das entspräche 0,20 Euro im Zertifikat. Bitte beachten, dass hier Einsatz = Risiko ist, man also den Einsatz entsprechend moderat wählt. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet HG5NEX.

Basiswert 10yr T-Notes WKN HG5NEX ISIN DE000HG5NEX0 Basispreis 105,808 K.O.-Schwelle 105,808 Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Hebel 20,90 Stop-Loss Zertifikat 0,20 Euro

Zum Produkt

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer:

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.