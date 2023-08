Vonovia - Der nächste Signalgeber

Anfang Juli diskutierten wir an dieser Stelle ein kleines Special zu verschiedenen Immobilienaktien. Gerade noch rechtzeitig, denn im Fall der Vonovia-Aktie gelang die seinerzeit diskutierte Bodenbildung mit dem Sprung über das Hoch von Ende April bei 19,90 EUR kurze Zeit später. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 4,50 EUR, was im Umkehrschluss zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 24,50 EUR führt. Als ein wichtiger Katalysator könnte sich nun die 38-Wochen-Linie (akt. bei 21,10 EUR) erweisen. Im Dunstkreis dieser langfristigen Glättung hat die Aktie zuletzt eine kleine Wochenkerze ausgeprägt und damit der beschriebenen Hürde den entsprechenden Respekt gezollt. Auf einen Sprung über die Durchschnittslinie lassen diverse langfristige Indikatoren hoffen. Hervorheben möchten wir die Bodenbildung im Verlauf des Monats-RSI sowie das mögliche Kaufsignal seitens des Monats-MACD – es wäre das erste seiner Art seit Anfang 2021. Um die beschriebene untere Umkehr nicht zu gefährden, sollte die Vonovia-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 20 EUR zurückfallen.

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

