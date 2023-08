Wolters Kluwer erhöht die Zwischendividende

Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer N.V. (ISIN: NL0000395903) wird seinen Aktionären eine Zwischendividende in Höhe von 0,72 Euro für das Geschäftsjahr 2023 ausschütten (Vorjahr: 0,63 Euro). Auszahltag ist der 21. September 2023 (Ex-Dividenden Tag ist der 29. August 2023). Wolters Kluwer zahlt damit 40 Prozent seiner letztjährigen Gesamtdividende als Zwischendividende aus.

Für 2022 wurde eine Gesamtdividende in Höhe von 1,81 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 111,55 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Seit über 30 Jahren wird die Dividende entweder erhöht oder zumindest stabil gehalten, wie der Konzern berichtet.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr (30. Juni) 2023 bei konstanten Wechselkursen um 4 Prozent auf 2,73 Mrd. Euro, wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte. Organisch ergab sich ein Plus von 6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn sank bei konstanten Wechselkursen um 4 Prozent auf 711 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Wolters Kluwer eine bereinigte operative Marge von 26,1 bis 26,5 Prozent (2022: 26,1 Prozent).

Weltweit ist Wolters Kluwer in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt rund 20.900 Mitarbeiter. Wolters Kluwer mit Sitz in Alphen aan den Rijn, Niederlande, ist ein Wissens- und Informationsdienstleister in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern und entstand 1987 aus der Fusion der Verlage Kluwer und Wolters-Samson.

Redaktion MyDividends.de