EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse auf € 84,1 Mio. (+29%) und des bereinigten EBITDA auf € 28,8 Mio. (34,3% Marge) in H1 2023

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse auf € 84,1 Mio. (+29%) und des bereinigten EBITDA auf € 28,8 Mio. (34,3% Marge) in H1 2023



03.08.2023 / 21:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse auf € 84,1 Mio. (+29%) und des bereinigten EBITDA auf € 28,8 Mio. (34,3% Marge) in H1 2023 Frankfurt am Main, 03. August 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 84,1 Mio. erzielt, was einem Wachstum von +29% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2022: € 65,1 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +24% auf € 28,8 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,3% (H1 2022: € 23,2 Mio.; 35,6% Marge). Das bereinigte EBIT stieg um +22% auf € 26,8 Mio. (H1 2022: € 21,9 Mio.; 33,6% Marge). Das Tochterunternehmen Bikeleasing (Segment Financial Technologies) erwarb im zweiten Quartal 2023 die Geschäftsbetriebe zweier ihrer bisher externen Handelsvertretungen. Aufgrund dieser Akquisitionen entfallen zukünftig Provisionszahlungen, die bislang an diese Handelsagenturen für deren Vertriebsleistung gezahlt wurden. Dadurch erhöhen sich sowohl der Rohertrag als auch das Ergebnis. In der pro-forma Sicht, d.h. als hätten die in Q2 2023 akquirierten Handelsvertretungen bereits zum 1. Januar 2023 zu Brockhaus Technologies gehört, führt dies zu einem positiven Ergebniseffekt und einem bereinigten pro-forma EBITDA von € 29,6 Mio. (35,2% Marge) bzw. einem bereinigten pro-forma EBIT von € 27,5 Mio. (32,7% Marge) im Konzern. Vor Bereinigungen belief sich das EBITDA auf € 27,9 Mio. (H1 2022: € 22,8 Mio.) und das EBIT auf € 18,5 Mio. (H1 2022: € 14,4 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von PPA-Abschreibungen beeinflusst. Wir bestätigen die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen zwischen € 165 Mio. und € 175 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35%. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 verwiesen. Im Jahr 2022 umfassten die Bereinigungen noch das Minderergebnis aus Value Step-up. Um Abweichungen zwischen den wesentlichen Leistungskennzahlen und IFRS bestmöglich zu vermeiden, wird diese Bereinigung nicht mehr vorgenommen. Damit findet keine Bereinigung der Umsatzerlöse mehr statt und die Vorjahresangaben wurden dementsprechend angepasst. Darüber hinaus wurde aus den Vorjahreswerten der Ergebnisbeitrag der im November 2022 veräußerten Palas (ehemaliges Segment Environmental Technologies) herausgerechnet. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht H1 2023 wird am Montag, den 14. August 2023 veröffentlicht. Der Earnings Call H1 2023 ist ebenfalls für Montag um 16:00 Uhr CET angesetzt.

