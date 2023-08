EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Oleg Skrypnyuk wird Chief Technology Officer bei NorCom

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Oleg Skrypnyuk wird Chief Technology Officer bei NorCom



03.08.2023 / 09:30 CET/CEST

Oleg Skrypnyuk wird ab September 2023 Chief Technology Officer (CTO) der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA. In dieser Position wird er für die technologische Ausrichtung des Produktes sowie den Ausbau des Consultings in den Bereichen Data Science und Künstliche Intelligenz (KI) verantwortlich sein.

Auch koordiniert er die internen Entwickler- und Projektteams, die für Kunden aus Industrie und öffentlicher Verwaltung arbeiten.



Der Diplom-Informatiker ist seit fast neun Jahren bei NorCom und verantwortet die KI-Plattform DaSense seit der ersten Stunde als Architekt und Chefentwickler.



„Es ist ein großer Vorteil für uns, die zentrale Position des CTO mit einem langjährigen, verdienten und loyalen NorCom-Mitarbeiter besetzen können“, so Viggo Nordbakk, Geschäftsführer und Gründer der NorCom. „Oleg leistet sehr gute Arbeit für das Unternehmen, ist im Team hoch angesehen und steht für innovative Lösungsansätze.“



„Künstliche Intelligenz ist das Thema unserer Zeit und es ist für mich außerordentlich spannend, die Technologie in praxistaugliche Lösungen für Unternehmen umzusetzen,“ beschreibt Oleg Skrypnyuk seine Motivation. „Der Bereich birgt ein unglaubliches Potential und ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem NorCom-Team innovative Angebote rund um Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Mit DaSense haben wir ein leistungsstarkes Produkt für Wirtschaft und öffentliche Verwaltung im Portfolio, das auch weiterhin zu den Innovativsten zählen soll.“







