ConocoPhillips meldet Gewinnrückgang und hält die Dividende stabil

Der US-Energiekonzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, NYSE: COP) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents aus, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 1. September 2023 (Record day: 16. August 2023).

Zusätzlich will ConocoPhillips eine variable Dividende in Höhe von 0,60 US-Dollar ausschütten. Im Vorquartal wurden ebenfalls 0,60 US-Dollar als variable Dividende ausgeschüttet. Die variable Dividende wird am 16. Oktober 2023 (Record day: 28. September 2023) ausbezahlt.

Auf das Jahr gerechnet zahlt ConocoPhillips 2,04 US-Dollar als reguläre Dividende. Beim derzeitigen Aktienkurs von 114,99 US-Dollar (Stand: 3. August 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Anfang November 2022 erhöhte ConocoPhillips die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (46 Cents) um 11 Prozent.

ConocoPhillips zählt mit 9.700 Mitarbeitern zu den größten US-Ölkonzernen und hat seinen Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Der Konzern entstand am 30. August 2002 durch die Fusion der beiden Unternehmen Conoco und Phillips Petroleum Company. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Gewinn von 2,23 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,15 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie ebenfalls am 3. August 2023 berichtet wurde. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 2,23 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 5,09 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 12,88 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 21,99 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,55 Prozent im Minus (Stand: 3. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 139,87 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de