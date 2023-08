EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc: Aktueller Stand der Aktienkonsolidierung

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation Plc: Aktueller Stand der Aktienkonsolidierung



04.08.2023 / 07:47 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



4. August 2023



MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass nach Zustimmung der Aktionäre zur Resolution 13 (wie im Rundschreiben zur Hauptversammlung vom 26. Mai 2023 beschrieben) auf der Hauptversammlung am 28. Juni 2023 jeweils 30 Stammaktien zu je €0,01 (die „bestehenden Stammaktien“) in 1 neue Stammaktie zu je €0,30 (die „neuen Stammaktien“) konsolidiert werden (die „Konsolidierung“). Abgesehen von der Änderung des Nennwerts haben die neuen Stammaktien, die aus der Konsolidierung hervorgehen, die gleichen Rechte wie die bestehenden Stammaktien, einschließlich des Stimm- und Dividendenrechts. Die Zulassung der neuen Stammaktien zum Handel an der Aquis Stock Exchange („AQSE“) wurde beantragt („Zulassung“). Die Zulassung zum Handel der neuen Stammaktien wird voraussichtlich am oder um den 7. August 2023 um 8:00 Uhr (BST) an der AQSE mit der ISIN-Nummer GB00BPNYZL95 und dem SEDOL-Code BM9B115 wirksam werden und der Handel beginnen. Die Zulassung zum Handel der neuen Stammaktien wird voraussichtlich am oder um den 7. August 2023 um 9:00 Uhr (MESZ) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Düsseldorfer Wertpapierbörse mit der ISIN-Nummer GB00BPNYZL95 und dem SEDOL-Code BPNYZL9 wirksam werden und der Handel beginnen. Gesamtzahl der Stimmrechte Die Gesamtzahl der Stimmrechte aus dem ausgegebenen Stammaktienkapital der Gesellschaft wird sich durch die Konsolidierung verringern. So wird das konsolidierte ausgegebene stimmberechtigte Aktienkapital der Gesellschaft nach der Zulassung 4.135.428 neue Stammaktien umfassen. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Diese Anzahl von 4.135.428 neuen Stammaktien sollte von den Aktionären der Gesellschaft als Nenner für Berechnungen verwendet werden, um festzustellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority (FCA) zu melden.

IR- und Presseanfragen: MBH Corporation Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater Aquis Exchange: First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H:GR) sowie an der Aquis Stock Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com 04.08.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com