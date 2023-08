Welche Folgen hat die Abstufung der US-Bonität durch Fitch auf den Dollar?

Die Amerikaner haben ihre Topbonität verloren. Die Folgen gehen weiter, als nach dem ersten Schrecken kommentiert wurde.

Der Dollar wird davon indirekt betroffen in seiner Rolle als Weltwährungsreserve und größte Handelswährung. Der Anteil des Dollars an den Währungsreserven der Welt ist bereits von 73 Prozent auf ca. 52 Prozent gesunken. Lt. IWF sind 46 Prozent die Zielgröße für die nächsten 5 oder 6 Jahre. Er ist damit nicht mehr die größte Sicherungswährung für alle Notenbanken. Über die weiteren Folgen wird noch viel zu diskutieren sein.

Warum ist Apple an der Börse annähernd doppelt so viel wert wie alle DAX-Werte zusammen?

Apple ist eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten 20 Jahre rund um das Smartphone und seine Bedeutung. 28 Mio. Aktionäre halten Apple-Aktien in ihrem Portfolio. Laut Umfrage 95 Prozent davon aus Überzeugung. Die Barreserven von Apple liegen bei 166,3 Mrd. USD und damit auf einsamen Rekord weltweit. Kein Aktionär wird sich also von Apple trennen. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Jeder andere Vergleich verbietet sich vorerst.

Der Arbeitsmarkt in den USA boomt trotz Zinserhöhungen: Wie wahrscheinlich ist eine Rezession?

Der Arbeitsmarkt in den USA ist stets der beste Indikator dafür, wie die amerikanische Wirtschaft läuft. Weder Zinserhöhungen noch Steuertricks oder andere Maßnahmen greifen stärker. Die oft erwartete Rezession kann deshalb lediglich eine technische Rezession werden oder eine sanfte Landung hinlegen. Über den Umfang wird zurzeit sehr differenziert kombiniert. Entscheidende Einbrüche stehen nicht bevor.

Ein anderer Vergleich ist möglich: Von 2004 bis 2007 erhöhte die Fed in 19 Schritten ihre kurzen Zinsen in den bekannten kleinen Schritten. Der S&P begleitete diese Zinskurve mit einem Gesamtgewinn in dieser Zeit von rd. 30 Prozent.