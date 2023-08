Wochenrückblick – Nun auch die DAX®-Titel mit Quartalszahlen

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.

Nachdem in der vergangenen Woche einige Schwergewichte der Tech-Unternehmen aus den USA ihre Zahlen vorlegten, öffneten in dieser Woche einige DAX®-Unternehmen ihre Bücher. Hierbei zeigten sich ebenfalls gemischte Bilder.



Die Zahlen der DAX®-Titel



Über die Woche hinweg erwarteten uns einige spannende Unternehmenszahlen aus dem deutschen Leitindex. Hierbei stach vorrangig die Aktie der DHL-Group hervor. Das Unternehmen tätigte Anfang Juli eine Umbenennung, um die zunehmende Internationalisierung mehr mit der Marke zu verbinden. Die vorgelegten Zahlen fielen solide, jedoch nicht überragend aus. Allerdings gab die Aktie in der Spitze um bis zu 5 Prozent ab. Grund hierfür könnte der Gewinneinbruch des Unternehmens sein. Der Betriebsgewinn (vor Zinsen und Steuern) fiel um über 25% auf 1,69 Milliarden Euro. Schlimmer traf es hierbei noch den deutschen Halbleiterkonzern Infineon. Obwohl der Konzern die eigene Prognose bestätigte, fiel der Aktienkurs zeitweise um mehr als 9 Prozent. Anders dagegen bei Shop Apotheke: Der Konzern konnte seine Jahresprognose erhöhen und die Aktie quotierte dies mit einem zweistelligen Kursplus.











Mit Derivaten der HSBC können Sie auch von den Kursbewegungen der Aktien profitieren. Discount-Zertifikate beispielsweise, bieten eine Möglichkeit, auch bei Rücksetzern im Basiswert nicht direkt in die Verlustzone zu geraten. Hierzu haben wir jüngst ein kostenloses zweiteiliges Webinar veranstaltet. Die Aufzeichnung beider Webinare finden Sie unter folgendem Link auf unserer Website. In Teil 1 haben wir unter anderem die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten der oben erwähnten Discount-Zertifikate behandelt.Dem von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichen Bericht zufolge, stieg die Arbeitslosenquote in Deutschland im Juli um 0,2 Prozentpunkte an. Die bis Mai 2023 vorliegenden Daten über die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld implizierten einen weiteren Rückgang. Nachdem im April noch an 139.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, sank die Zahl im Mai auf 131.000. Auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA fielen weniger stark aus, als in den letzten Monaten, was die Märkte leicht ins Minus rutschen ließ.Die abkühlenden Arbeitsmarktdaten und verhaltenen Quartalszahlen der Unternehmen gaben auch dem DAX® in dieser Woche keinen neuen Rückenwind. Einen Blick in die Historie warf unser Analyst Jörg Scherer. In der Historie konnte der DAX® der Sommerflaute nicht allzuviel entgegensetzen. Eine Alternative stellte Herr Scherer jüngst in einem Video-Interview vor. Wer dies nochmals ausführlicher sehen möchte oder sich auch für weitere aktuell spannende Chart-Konstellationen interessiert, der dürfte sich über das kommende Webinar besonders freuen. In einem HSBC Daily Trading-Spezial wirft Herr Scherer einen Blick auf die aktuell spannendsten Charts –Live und in Farbe. Das Webinar ist kostenlos und benötigt keine Voranmeldung.Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie sich nochmals im Kurzformat über die Anpassung im Nasdaq informieren möchten, besuchen Sie doch unseren Instagram-Channel. Dort veröffentlichen wir regelmäßig in kurzen Videos oder Posts das Wichtigste zum aktuellen Geschehen am Kapitalmarkt. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.Quelle: HSBC

