ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um 11 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Online-Immobilienportal-Betreibers sei wie erwartet ausgefallen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 16:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2023 / 16:47 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------