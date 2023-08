EQS-News: Cannovum Cannabis AG: Exklusive Partnerschaft und Millionen-Umsatzpotenzial mit Cannabis-Club-Vereinigung

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Kooperation

Cannovum Cannabis AG: Exklusive Partnerschaft und Millionen-Umsatzpotenzial mit Cannabis-Club-Vereinigung Die Mehrheitsbeteiligung der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21), die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, begrüßt als weiteren exklusiven Partner Chillisimo, eine Premium-Cannabis-Club-Vereinigung, die bereits in acht großen deutschen Städten vertreten ist. Chillisimo versteht sich als Markenclub-Verbund und ist eine Gemeinschaft überzeugter Cannabis-Nutzer, welche die Vielfalt von Cannabis lieben. Sie konzentriert sich für die Mitglieder auf eine konsequente Premium-Strategie bei der Auswahl ihrer Standorte und Angebote. Chillisimo Clubs in Ansbach, Berlin, Erlangen, Herzogenaurach, München, Nürnberg, Stuttgart und Würzburg befinden sich in Gründung, weitere Städte sollen bald folgen. “Wir freuen uns, mit der Cannovum Cannabis AG und ihrer Tochter, der Anbau-Allianz für Deutschland, unseren Traumpartner für die kommende Legalisierung von Genusscannabis in Deutschland gefunden zu haben”, sagt Emanuel Kotzian, Gründer und Geschäftsführer des Chillisimo e.V. “Für uns als Premium-Club-Vereinigung ist das Thema Anbau und Methode bei der Cannabiskultivierung absolut entscheidend. Das gilt ganz besonders für die Zusammenarbeit mit deutschen Landwirten in der Anbau-Allianz, die auch die Themen Regulierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit in Deutschland verstehen. Wir hätten uns keinen besseren Partner vorstellen können”, so Kotzian. Im Zuge der Zusammenarbeit werden die Cannovum Cannabis AG und ihre Beteiligung, die Anbau-Allianz für Deutschland, exklusive Produkte mit und für die Mitglieder von Chillisimo entwickeln. “Als bevorzugter Partner von Chillisimo zeigen wir das Potenzial und die Umsatzchancen der Legalisierung von Cannabis in Deutschland”, sagt Klaus Madzia, CEO der Cannovum Cannabis AG. “Ein einzelner Club in Deutschland kann nach unseren Berechnungen bis zu 2,4 Millionen Euro pro Jahr mit Cannabis umsetzen. Wir gehen mittelfristig von mehreren Tausend Clubs in Deutschland aus.” “Das Beste aus der Landwirtschaft ist unser Anspruch und Ansporn”, sagt Tim Spieker, Geschäftsführer der Anbau-Allianz. “ Mit Chillisimo als Kunde und Partner können wir Premium-Angebote für die Konsumenten in Deutschland schaffen. Und zwar nachhaltig und mit höchsten Sicherheitsstandards im Anbau und der Verarbeitung.” Mit der anstehenden Legalisierung von Cannabis ist diese Partnerschaft ein großer Schritt für den Markterfolg beim Genusscannabis für die Cannovum Cannabis AG. Im kürzlich veröffentlichten Entwurf des Cannabisgesetzes des Bundesministeriums für Gesundheit werden die Pläne der Bundesregierung für Cannabis Clubs eindeutig bekräftigt. Erwachsene mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland dürfen bis zu 50 Gramm Cannabis pro Monat zum Eigenkonsum über eine Mitgliedschaft in einem Cannabis Club beziehen. Bei einer Anzahl von bis zu 500 Mitgliedern und einem geschätzten Abgabepreis von 8 Euro pro Gramm hat jeder Cannabis Club in Deutschland nach Berechnungen der Cannovum Cannabis AG ein Umsatzpotenzial von 2,4 Millionen Euro pro Jahr. Mehr Informationen finden sich auf: www.anbau-allianz.de Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG Telefon +49 178 5811701

klaus.madzia@cannovum.com Über die Anbau-Allianz für Deutschland: Die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH ist der Garant für Genusscannabis in Deutschland. Die Mehrheitsbeteiligung der Cannovum Cannabis AG wurde 2023 zusammen mit dem Unternehmen Hortensien Spieker gegründet. Die Anbau-Allianz entwickelt und verkauft Produkte für Erzeuger, Clubbetreiber und letztlich Endkunden. Sie verknüpft Investoren mit Partnern, unterstützt Forschung und Entwicklung und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Behörden. Die Anbau-Allianz vereint Präsenz, Reichweite, Markenprofil, Kontakte zu Medien, Clubbetreibern und Endkunden, Beteiligungsmodelle und externe Experten mit ihren Mitgliedern unter einem Dach. Weitere exklusive Partner der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sind die Hochschule Osnabrück, die Düsseldorfer Unternehmer Benedikt Baum und Dominik Baum sowie der Pflanzentopf-Hersteller Pottburri in Straelen. Über die Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) wurde als erstes deutsches voll lizenziertes Cannabis-Unternehmen an der Börsen gelistet. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet.

