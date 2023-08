SAP - Der Mut der Verzweiflung

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 122,060 € (XETRA)

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde die SAP-Aktie am 21. Juli förmlich nach unten geprügelt und konnte den Einbruch letztlich erst an der zentralen Unterstützungszone bei 118,96 - 119,38 EUR stoppen. Die anschließende Erholung wurde in der Vorwoche wieder abverkauft und so ist der Anstieg seit Freitag bislang als der verzweifelte Versuch der Käuferseite zu verstehen, den drohenden Bruch des Tiefs bei 118,52 EUR doch noch irgendwie zu verhindern.

Kurserholung bleibt fragil

Bisher ist zumindest eine Stabilisierung gelungen, doch für eine nachhaltige Erholung sollte der Wert nicht nur über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 122,80 EUR steigen. Es müsste dafür auch der Bereich um 123,30 EUR nach oben durchbrochen werden. Allerdings würde in diesem Fall mit 125,40 EUR schon die nächste starke Barriere auf die Bullen warten, an der der Kurs nach unten abprallen dürfte. Erst über der Marke wäre die SAP-Aktie wieder im Aufwärtsmodus.

Sollte der Kurs dagegen unter 120,80 EUR fallen, könnte der Abwärtstrend bereits reaktiviert sein und ein erneuter Angriff auf die Supportzone von 118,52 bis 119,38 EUR folgen. Darunter wäre ein größeres Verkaufssignal aktiv. Im bullischen Fall würde sich lediglich der Einbruch von Ende Juli wiederholen und die Aktie nach einer mehrtägigen Abwärtswelle bis 113,10 EUR wieder an das Rallyhoch steigen können. Sollten sich dagegen die Bären durchsetzen, stünde unterhalb von 113,1o EUR bereits ein Abverkauf bis 108,00 und 106,28 EUR an.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)