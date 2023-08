MARVELL - Was geht da noch?

Marvell Technology Grp Ltd. - WKN: A3CNLD - ISIN: US5738741041 - Kurs: 63,550 $ (Nasdaq)

Die Marvell-Aktie markierte am 08. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 93,85 USD. Danach drehte der Wert nach unten und setzte zu einer großen Korrektur an. Diese führte die ihn bis auf und sogar knapp unter das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2006 bei 36,83 USD.

In der Nähe dieses Bereichs lief die Aktie ab Oktober 2022 volatil seitwärts und kletterte dabei in der Spitze auf 49,48 USD. Am 25. Mai 2023 riss der Wert ein großes Aufwärtsgap. Davon ist noch ein Rest zwischen 49,73 USD und 56,59 USD offen. Nach dem Gap schoss der Wert noch auf 67,99 USD nach oben. Seitdem läuft eine Konsolidierung, die sich im Wesentlichen oberhalb des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch abspielt.

Rally möglich

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich mit dem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 66,33 USD. Damit könnte es zu einer Rally an das Allzeithoch bei 93,85 USD kommen.

Sollte die Aktie allerdings unter 56,59 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf einen Gapclose und damit auf einen Rücksetzer an die Bodenformation hindeuten würde. Dies würde Abgaben in den Bereich 49,73-48,48 USD bedeuten.

Fazit: Das Chartbild der Marvell-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Allerdings fehlt noch der Startschuss für eine weitere Rally.

