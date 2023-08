Philadelphia Semiconductor Index: Rekordhochs zum Greifen nah

Seit Wochen herrscht beim Philadelphia Semiconductor Index SOX ein erbitterter Kampf um eine Fortsetzung einer seit Oktober letzten Jahres laufenden Aufwärtsbewegung und Unterstützung aus Februar 2022. Dabei schenken sich weder Bullen noch Bären etwas, wobei die Grundtendenz weiterhin aufwärts gerichtet ist.

Einen Großteil der Verluste aus dem vergangenen Jahr konnte der SOX-Index bereits abarbeiten und sich von 2.089 Punkten in der abgelaufenen Woche auf 3.875 Punkte hochschrauben und damit deutlich über die Widerstandsmarke aus Anfang 2022 von 3.674 Punkten.

Allerdings ließ die Aufwärtsdynamik zuletzt sichtlich nach, Zweifler drücken das Barometer immer wieder in die Verlustzone und in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts abwärts. Dennoch springen dann schnell wieder Schnäppchenjäger ein und stabilisieren den Index an den markantesten Punkten im Chart.

Um allerdings die Rekordstände aus Januar letzten Jahres zu erreichen, müssen die Vorwochenhochs bei 3.875 Punkten zwingend überwunden werden. Unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 3.656 Punkten kämen dagegen Abschläge auf den laufenden Haupttrend um 3.500 Punkten ins Spiel.