Skyworks Solutions erwirtschaftet weniger Gewinn und steigert die Dividende

Der Halbleiterkonzern Skyworks Solutions, Inc. (ISIN: US83088M1027, NYSE: SWKS) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,68 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal (62 Cents). Die Ausschüttung erfolgt am 19. September 2023 (Record day ist der 29. August 2023).

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 2,72 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 110,17 US-Dollar (Stand: 7. August 2023) bei 2,47 Prozent.

Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz des Konzerns 1,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,23 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde. Dabei stand ein Gewinn (GAAP) von 195,8 Mio. US-Dollar in den Büchern (Vorjahr: 267,3 Mio. US-Dollar). Skyworks Solutions mit Firmensitz in Irvine, Kalifornien, ist ein Hersteller von Halbleitern für Funkfrequenz- und Mobilkommunikationssysteme.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 20,89 Prozent im Plus (Stand: 7. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 17,4 Mrd. US-Dollar.

