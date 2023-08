UNITED INTERNET - Endlich der große Trendwechsel?

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 15,990 € (XETRA)

Als am vergangenen Mittwoch die Nachricht über den Ticker lief, dass United Internet bzw. 1&1 mit dem Abschluss eines verbindlichen Vorvertrages für eine langfristige exklusive Roaming-Partnerschaft mit Vodafone die Weichen für ein flächendeckendes 5G abgeschlossen hatte, kannte die Aktie kein Halten mehr. Innerhalb von einer halben Stunde sprang der Kurs von 13,50 EUR auf fast 16 EUR an und legte damit fast 20 % zu. Diese Kursgewinne konnten am Folgetag noch weiter ausgebaut werden, bevor ab ca. 17,25 EUR kurzfristige Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell wird die Aktie bei 15,96 EUR gehandelt.

Gute Nachrichten wecken neue Hoffnungen!

Diese Nachricht war jedoch nicht die einzige, die in den vergangenen Tagen über den Ticker lief. So bestätigte das Unternehmen im Zuge seiner Quartalszahlen am Donnerstag die Prognose für 2023. Zudem schaute das Unternehmen auf ein gutes erstes Halbjahr zurück. Eine Übersicht der aktuellen Nachrichten habe ich euch hier verlinkt, für diejenigen von euch, die fundamental tiefer in die Aktie eintauchen wollen.

Der (charttechnische) Scherbenhaufen ist groß!

Der kurzfristig unbestritten bullische bzw. positive Impuls muss jedoch ins rechte Licht gerückt werden. Über die vergangenen Jahre hat die Aktie massiv an Wert verloren. Noch 2018 wurde sie jenseits von 55 EUR gehandelt, während im absoluten Tief des bisherigen Bärenmarktes gerade einmal 12,38 EUR gezahlt werden mussten. Vor diesem Hintergrund verblassen auch die jüngsten Kursgewinne und von einem mittelfristigen oder gar langfristigen Boden kann derzeit noch nicht gesprochen werden. Maximal ein erster Schritt könnte gemacht worden sein.

Tradingchance United Internet?

Mit der kleinen Korrektur in den letzten Tagen besteht die Möglichkeit, dass die Käufer im Bereich um 15,50/15,00 EUR noch einmal einen Anlauf nach oben wagen. Insgesamt sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rally im Tempo der letzten Tage weitergehen wird. Dafür sind auch die Widerstände ab ca. 17,50 EUR bis hin zu ca. 18,75 EUR zu groß. Gerade für einen mittelfristigen und langfristigen Turnaround muss das Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten abliefern. Gewisse Vorschusslorbeeren hat man jetzt bekommen, diese müssen mit der Zeit aber auch fundamental bestätigt werden. Sollte dies nicht gelingen, wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Kurse wieder in Richtung 13,75 EUR nachgeben.

Fazit: Auf kurzfristige Sicht ist die United-Internet-Aktie für risikofreudige Trader nicht uninteressant. Hier könnte man auf eine mehrtägige Kaufwelle in Richtung des Hochs aus der letzten Woche spekulieren. Für einen direkten Einstieg auf der mittelfristigen oder gar langfristigen Ebene wäre mir der Kurs bereits etwas zu weit gelaufen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)