Broadridge Financial Solutions steigert die Dividende

Das US-Unternehmen Broadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034, NYSE: BR) wird am 5. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 80 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record date: 15. September 2023). Dies ist eine Anhebung um zehn Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 3,20 US-Dollar (zuvor 2,90 US-Dollar) an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 176,88 US-Dollar (Stand: 8. August 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,81 Prozent.

Broadridge Financial Solutions ist ein Anbieter von Kommunikations- und Technologielösungen für Investoren sowie Banken und Broker. Die Firma entstand im Jahr 2007 als Abspaltung von Automatic Data Processing. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,84 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,72 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 324,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 248,1 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 31,87 Prozent im Plus (Stand: 8. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 19,6 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de