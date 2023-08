^ Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV Unternehmen: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Q2 2023 results Empfehlung: Buy seit: 09.08.2023 Kursziel: EUR1.60 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 1.50 to EUR 1.60. Abstract: Q2/23 saw the expected sequential recovery in Ruconest sales (+20.1%) following temporary reimbursement problems in Q1/23. Ruconest sales were still down y-o-y (-3.2%) after six months but leading revenue indicators such as active patients, vials shipped and number of prescribing physicians suggest that Pharming's full-year 2023 Ruconest guidance of low single digit revenue growth is achievable. At USD3.8m the first quarter of sales from Joenja (leniolisib) was above our forecast of USD3.1m. Meanwhile APDS (activated PI3K delta syndrome) patient identification outside the US has been proceeding faster than we previously modelled. By the end of June Pharming had identified 440 APDS patients outside the US compared with 316 in the model published in our note of 17 July. This bodes well for the expected launches of leniolisib next year in Australia, Canada, EU, Israel and UK. Pharming had identified 200 patients in the US by the end of June - unchanged on the end of 2022. Management expects intensified focus on genetic testing to push this number ahead in the second half. We have revised up our forecasts for leniolisib to reflect faster progress in APDS patient identification than previously modelled and have raised our price target to EUR1.60 (previously: EUR1.50). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,50 auf EUR 1,60. Zusammenfassung: In Q2/23 kam es zu der erwarteten sequenziellen Erholung der Ruconest-Umsätze (+20,1%) nach vorübergehenden Erstattungsproblemen in Q1/23. Die Ruconest-Umsätze waren nach sechs Monaten immer noch rückläufig (-3,2%), aber Umsatz-Frühindikatoren wie aktive Patienten, ausgelieferte Fläschchen und die Anzahl der verschreibenden Ärzte deuten darauf hin, dass die Ruconest-Guidance von Pharming für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erreichbar ist. Der Umsatz von Joenja (Leniolisib) lag im ersten Quartal mit USD 3,8 Mio. über unserer Prognose von USD 3,1 Mio. Die Identifizierung von APDS-Patienten (aktiviertes PI3K-Delta-Syndrom) außerhalb der USA verläuft inzwischen schneller als von uns angenommen. Bis Ende Juni hatte Pharming 440 APDS-Patienten außerhalb der USA identifiziert, verglichen mit 316 in dem Modell, das wir in unserer Studie vom 18. Juli veröffentlichten. Dies ist ein gutes Vorzeichen für die erwartete Markteinführung von Leniolisib im nächsten Jahr in Australien, Kanada, der EU, Israel und Großbritannien. Pharming hatte bis Ende Juni 200 Patienten in den USA identifiziert - unverändert gegenüber Ende 2022. Das Management erwartet, dass durch den verstärkten Fokus auf Gentests diese Zahl in der zweiten Jahreshälfte zunehmen wird. Wir haben unsere Prognosen für Leniolisib nach oben korrigiert, um den schnelleren als von uns bisher angenommenen Fortschritt bei der Identifizierung von APDS-Patienten widerzuspiegeln, und erhöhen unser Kursziel auf EUR1,60 (bisher: EUR1,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27509.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °