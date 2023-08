EQS-News: Hermann Wagner übergibt Aufsichtsratsvorsitz an Jean Pierre Mustier

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Hermann Wagner übergibt Aufsichtsratsvorsitz an Jean Pierre Mustier Aufsichtsrat wählt Jean Pierre Mustier zum Vorsitzenden, Hermann Wagner stellt geordneten Übergang sicher

Wagner: „Es war mir ein Privileg, den Vorsitz im Aufsichtsrat der Aareal Bank innezuhaben und ich freue mich, dass Jean Pierre Mustier zu meinem Nachfolger gewählt wurde. Sein Erfahrungsschatz kommt dem Konzern enorm zugute.”

Mustier: „Ich freue mich sehr über den Vorsitz im Aufsichtsrat der Aareal Bank und darüber, gemeinsam mit allen Mitgliedern und dem Vorstand zur weiteren Entwicklung der Aareal Bank Gruppe beizutragen.” Wiesbaden, 10. August 2023 – Jean Pierre Mustier wurde in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Die Bestellung von Jean Pierre Mustier wird wirksam, sobald die Zustimmung der EZB vorliegt. Bis dahin bleibt Prof. Dr. Hermann Wagner Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er wird bis zur Hauptversammlung 2024 weiterhin den Vorsitz des Prüfungsausschusses innehaben und damit für einen geordneten Übergang im Aufsichtsrat sorgen. Prof. Dr. Hermann Wagner: „Ich hatte zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt, dass ich für eine weitere Nominierung nicht zur Verfügung stehe, daher ist dies für mich ein natürlicher Zeitpunkt für den Übergang. Es war mir ein Privileg, den Vorsitz der Aareal Bank innezuhaben und ich freue mich, dass Jean Pierre Mustier zu meinem Nachfolger gewählt wurde. Sein Erfahrungsschatz wird dem Konzern sehr zugutekommen, besonders zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank 100 Jahre alt wird, neue Investoren begrüßt und die strategische Agenda ‚Next Level‘ weiterentwickelt wird.” Jean Pierre Mustier fügte hinzu: „Ich freue mich sehr über den Vorsitz im Aufsichtsrat der Aareal Bank und darüber, gemeinsam mit allen Mitgliedern und dem Vorstand zur weiteren Entwicklung der Aareal Bank Gruppe unter ihrer neuen Eigentümerin beizutragen. Zugleich danke ich im Namen des Aufsichtsrats Hermann Wagner sehr herzlich für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen acht Jahren und dafür, dass er die Aareal Bank in eine neue Ära geführt hat.” Jean Pierre Mustier ist ein erfahrener und profilierter Manager im europäischen Bankgeschäft und war bis 2021 Vorsitzender der European Banking Federation. Von 2016 bis 2021 war er CEO der Unicredit, davor als Deputy General Manager bei Unicredit für den Bereich Corporate & Investment Banking (CIB) verantwortlich. Mustier begann seine Karriere bei der Société Générale, wo er zwischen 1987 und 2009 in verschiedenen Funktionen tätig war und zuletzt für die Bereiche Asset Management, Private Banking und Securities Services verantwortlich zeichnete.

Über die Aareal Bank Gruppe - 100 Jahre Aareal Bank. 100 Jahre Erfolge schaffen. Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde vor 100 Jahren gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem führenden internationalen Immobilienspezialisten entwickelt. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Heute bietet sie Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Bankgeschäft & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs-, Management sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert das Immobilienmanagement mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.



