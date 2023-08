EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 30 % – Deutliche Steigerung der Profitabilität in allen Segmenten

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Mutares SE & Co. KGaA: Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 30 % – Deutliche Steigerung der Profitabilität in allen Segmenten



Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 30 % – Deutliche Steigerung der Profitabilität in allen Segmenten Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding wachsen im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 28,7 Mio.)

Jahresüberschuss der Mutares-Holding erreicht im ersten Halbjahr 2023 EUR 13,2 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 14,2 Mio.) trotz Einmalaufwendungen für die Refinanzierung der Anleihe

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 30 % auf EUR 2.273,6 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 1.754,6 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR 41,2 Mio. verbessert (1. Halbjahr 2022: EUR -32,9 Mio.)

Erfolgreiche Refinanzierung der Anleihe stellt Weichen für weiteres Wachstum München, 10. August 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder „Mutares-Holding“ und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, „Mutares-Konzern“) hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft („Mutares-Holding“) als auch im Konzern („Mutares-Konzern“) wurde eine deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen erzielt. Erfolgreiche Entwicklung auf Holding- und Konzernebene Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, d. h. der Mutares SE & Co. KGaA, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 28,7 Mio.). Der Anstieg ist auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Das „Portfolio Income“1) beläuft sich für den Berichtszeitraum ebenfalls auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 32,6 Mio.), da in der ersten Jahreshälfte naturgemäß keine Dividenden aus dem Portfolio vereinnahmt wurden. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 13,2 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 14,2 Mio.). Dies beinhaltet bereits die marktüblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 5,7 Mio. für die erfolgreiche Refinanzierung und Erhöhung der Anleihe, während im Vorjahr positive Einmalerträge von EUR 7,2 Mio. enthalten waren. Auf Konzernebene erzielte Mutares im ersten Halbjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 2.273,6 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 1.754,6 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im zweiten Halbjahr 2022 sowie im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen begünstigt und belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 405,4 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 66,0 Mio.). Das insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA2) beläuft sich für das erste Halbjahr 2023 auf EUR 41,2 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR -32,9 Mio.). Darin spiegeln sich die erfolgreich umgesetzten operativen Optimierungsprogramme im Portfolio wider. Erfolgreichster Exit der Unternehmensgeschichte und Ausweitung des Branchenfokus Mutares hat in den ersten sechs Monaten 2023 mit BEW Umformtechnik und Efacec Vereinbarungen für zwei Akquisitionen unterzeichnet und den Erwerb von BEW Umformtechnik im Berichtszeitraum bereits erfolgreich abgeschlossen. Zudem wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 mit MMT-B, dem Erwerb von Geschäftsaktivitäten in Dänemark, Serbien und Polen von der Arriva Group, Peugeot Motocycles und Palmia vier Akquisitionen abgeschlossen, für die bereits im Geschäftsjahr 2022 Vereinbarungen über den Erwerb unterzeichnet wurden. Die Transaktionsaktivität des ersten Halbjahres war darüber hinaus auch von solchen der Exit-Seite geprägt: So konnte Mutares Japy Tech, die Aktivitäten von Ganter in Frankreich, Lacroix + Kress und FDT Flachdach Technologie erfolgreich in die Hände neuer Eigentümer geben. Das transaktionsseitige Highlight des ersten Halbjahres ist die im Mai unterzeichnete Vereinbarung über den Verkauf von Special Melted Products („SMP“). Der Abschluss dieser Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung für das dritte Quartal 2023 erwartet. Unter Berücksichtigung von Abzugspositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten erwartet die Gesellschaft einen Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu EUR 150 Mio. und einen Beitrag zum Jahresüberschuss der Mutares-Holding im dreistelligen Millionenbereich. Nach dem Ende des Berichtszeitraums hat Mutares die bisher drei Segmente um ein viertes Segment ergänzt. Mit der Unterzeichnung eines Vertrags zum Erwerb der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe im Juli 2023 wurde der erste Schritt zur Stärkung dieses neuen Segments umgesetzt. Zusammen mit Lapeyre, der keeeper Group, FASANA und SABO (zuvor Teil des Segments Goods & Services) bildet die Gläserne Molkerei künftig das Segment Retail & Food. Wachstumsfördernde Weichenstellungen Mit der im ersten Quartal erfolgten frühzeitigen Refinanzierung und Ablösung der bestehenden und 2024 auslaufenden Anleihe im Volumen von EUR 80 Mio. durch eine neue, bis 2027 laufende Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. sowie deren Aufstockung im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums auf ein Nominalvolumen von EUR 150 Mio. hat Mutares zudem die finanzielle Basis für das weitere Unternehmenswachstum gelegt. Darüber hinaus hat Mutares nach der Eröffnung eines Standorts in Warschau im Mai dieses Jahres die nächsten Wachstumsschritte in die USA und nach China geplant. Die Eröffnung von Standorten außerhalb von Europa stellt für Mutares den nächsten logischen Schritt der Expansion dar, nachdem sich Mutares in den vergangenen Jahren dank der europaweiten Präsenz mit elf Standorten als europaweit führender Spezialist für Distressed Private Equity etablieren konnte. Positives Adjusted EBITDA in allen Segmenten Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility beliefen sich im Berichtszeitraum auf EUR 932,0 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 457,5 Mio.). Für den deutlichen Zuwachs um knapp 104 % ist insbesondere der Beitrag von MoldTecs und Cimos Group sowie von Peugeot Motocycles und MMT-B verantwortlich, die im zweiten Halbjahr 2022 bzw. im ersten Halbjahr 2023 erworben wurden. Das EBITDA des Segments betrug im ersten Halbjahr 2023 EUR 128,7 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR -40,3 Mio.) und war von den Gewinnen aus günstigem Erwerb der Erwerbe des Berichtszeitraums (MMT-B, PMTC und BEW) positiv beeinflusst. Im Anstieg des Adjusted EBITDA auf EUR 11,5 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR -36,5 Mio.) zeigt sich die außerordentliche Verbesserung in der Profitabilität nach den Belastungen durch externe Rahmenbedingungen im Vorjahreszeitraum (rückläufige Absatzvolumina und erhebliche Preissteigerungen im Bereich von Energie und Rohmaterialien) sowie die erfolgreiche Umsetzung der Optimierungsprogramme. Die Beteiligungen des Segments Engineering & Technology erzielten im ersten Halbjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 494,4 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 551,2 Mio.). Die leicht rückläufige Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Akquisitionen von Guascor Energy, NEM Energy, SMP, VALTI und Steyr Motors den Rückgang durch den Verkauf der Nordec Group im vierten Quartal 2022 und den Exit von FDT Flachdach Technologie und Japy Tech sowie Lacroix + Kress im ersten Quartal 2023 nicht vollständig ausgleichen konnten. Das Segment-EBITDA belief sich auf EUR 6,6 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 99,6 Mio.) und beinhaltet die Entkonsolidierungsgewinne aus den Exits. Das Adjusted EBITDA belief sich als Ergebnis teils gegenläufiger Entwicklungen auf EUR 0,8 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 0,9 Mio.). Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 848,7 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 746,8 Mio.). Der Anstieg ist vor allem durch die Erwerbe von Palmia sowie der Geschäftsaktivitäten von Arriva im Berichtszeitraum begünstigt. Das Segment-EBITDA belief sich – begünstigt insbesondere durch den Gewinn aus günstigem Erwerb der Arriva-Akquisition – auf EUR 254,5 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 6,1 Mio.). Das Adjusted EBITDA lag im ersten Halbjahr 2023 mit EUR 12,5 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von EUR -0,2 Mio. Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halbjahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halbjahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group

iinovis Group

Engineering & Technology Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms

Goods & Services EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility KICO und ISH Group Engineering & Technology NEM Energy Group Goods & Services Lapeyre Group

Frigoscandia Group

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology Special Melted Products

Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services Terranor Group

keeeper Group

SABO 423,7 +24,8 Ausblick Mutares hat die kurz-, mittel- und langfristigen Weichen für eine Fortsetzung des Wachstumskurses gestellt und die Position als europaweit führender Spezialist für Carve-outs, Restrukturierungen und Turnaround-Situationen ausgebaut. Über die Ausweitung des Branchenfokus mit der Ergänzung der bislang drei Segmente um ein viertes (Retail & Food) und die geografische Expansion in die USA und nach China eröffnen sich beträchtliche, bisher nicht adressierte Wachstumschancen, die das Wachstum über das bis 2025 formulierte Mittelfristziel von ca. EUR 7,0 Mrd. Konzernumsatz sowie EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. Jahresüberschuss der Mutares-Holding hinaus sicherstellen könnten. Basierend auf der erfreulichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 und unter der Annahme des erfolgreichen Abschlusses des SMP-Exits bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Diese sieht für den Mutares-Konzern weiterhin einen Umsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. und einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. der Mutares-Holding vor. Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ) eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de. Die per Webcast gezeigte Präsentation kann im Anschluss unter https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden. Kapitalmarkttag am 12. Oktober 2023 Der Kapitalmarkttag 2023 der Mutares SE & Co. KGaA findet am 12. Oktober 2023 im FIFTY HEIGHTS in Frankfurt am Main als Hybridveranstaltung statt. Während des Kapitalmarkttags wird der Vorstand Einblicke in die jüngsten Entwicklungen geben und die zukünftige Strategie skizzieren. Zudem werden auch Portfoliomanager einen tiefgreifenden Eindruck über die aktuellen Entwicklungen ausgewählter Portfoliounternehmen vermitteln. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com 1) Umsatzerlöse und Dividenden aus dem Portfolio ergeben das sog. Portfolio Income der Mutares-Holding. 2) Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte insbesondere aufgrund der Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus günstigem Erwerb bzw. Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge.

