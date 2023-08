Warum der @beamteninvestor auf hohe Dividende setzt | Zeig uns dein Depot | Börse Stuttgart

Wie würde eigentlich ein Angestellter des deutschen Staates investieren? Alle die sich das fragen haben heute die Gelegenheit in das Depot von Ben Offenberger zu spicken. Der Beamteninvestor ist heute bei Richy zu Gast und erläutert seine Strategie beim Geld anlegen. Warum Dividende für Ben ein wichtiges Thema ist, weshalb Wohlfühlen beim Investieren für ihn wichtig ist und welche faszinierenden Einzelaktien er mitgebracht hat erfahrt ihr hier im Video.



► Timestamps:

05:30 ► Ländergewichting - Darum setzt Ben auf US-Aktien

10:25 ► Was für eine Rolle spielen Dividenden bei Ben?

17:31 ► Wohlfühlfaktor Einzelwerte?

20:53 ► Positionen - So bestimmt Ben die Investitionsgröße

24:16 ► Die Strategie des Beamteninvestros zusammengefasst

28:30 ► Umgang mit schwierigen Börsenzeiten

33:05 ► Dividenenerträge im Zeitverlauf

36:03 ► Einzelwerte - Wie lief es denn bisher?

39:07 ► Einzelwerte - Hat Ben eine Exitstrategie?

42:06 ► Warum sich trotzdem ein paar ETF in Bens Portfolio finden

43:51 ► Vorgestellt - CVS Health

47:48 ► So findet der Beamteninvestor attraktive Aktien

49:35 ► Vorgestellt - AT&T

54:45 ► Was denkt Ben von Chartanalyse?

56:32 ► Vorgestellt - Hercules Capital

59:30 ► Rechenquiz - Konstante oder wachsende Dividende?

01:01:46 ► Asset-Klassen-Performance im Vergleich

01:04:43 ► Schlusswort und Outro



