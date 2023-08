USD/JPY: Käufer offenbar zu mehr bereit

Insgesamt tendiert das Währungspaar USD/JPY seit Verlaufstiefs von 102,5910 JPY aus Januar 2021 aufwärts, hierbei gelang es bis Oktober letzten Jahres auf 151,9440 JPY zuzulegen. Diese Anstiegsphase wurde in den folgenden Monaten bis Anfang dieses Jahres erfolgreich auf 127,2150 JPY korrigiert. Seitdem herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend, zeitweise notierte das Paar sogar über seiner oberen Trendbegrenzung. Dieser Ausflug wurde aber nur wenig später von Verkäufern wieder kassiert, es kam zu einem gesunden Rücksetzer bis knapp in den Bereich des EMA 200. Seit Mitte Juli allerdings bestimmen Bullen wieder das Spielfeld, sodass bei einem Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs eine erneute Rallyebeschleunigung in Richtung der Verlaufshochs aus Ende 2022 möglich werden würde.

Käufer setzen starke Impulse

Tages- bzw. Wochenschlusskurse oberhalb von 145,0710 JPY würden die Annahme weiterer Kursgewinne an 147,6700 JPY nähren, darüber wäre schließlich ein Test der Verlaufshochs aus Oktober letzten Jahres bei 151,9440 JPY zu erwarten. Bei der aktuellen Entwicklung lässt sich derzeit noch kein bärisches Szenario für das Paar ableiten, denkbar wäre aber im Bereich der Sommerhochs ein Doppeltop! Sorgen sollte man sich als Investor jedoch erst bei Notierungen unterhalb des EMA 200 bei aktuell 137,4070 JPY machen, dies würde nämlich mit einem Aufwärtstrendbruch einhergehen.