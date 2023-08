IRW-News: Juggernaut Exploration Ltd.: Juggernaut sagt angekündigte Finanzierung angesichts der jüngsten Entwicklungen ab

IRW-PRESS: Juggernaut Exploration Ltd.: Juggernaut sagt angekündigte Finanzierung angesichts der jüngsten Entwicklungen ab

Vancouver, British Columbia - 14. August 2023 / IRW-Press / Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das Unternehmen oder Juggernaut) Angesichts der jüngsten Entwicklungen in den umliegenden Gebieten, in denen Juggernaut Explorationen durchführt, hält es das Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angebracht, die am 11. August 2023 angekündigte Finanzierung fortzusetzen, und sagt sie daher ab.

Herr Dan Stuart, Direktor, President und CEO von Juggernaut, erläutert:

Wir freuen uns sehr über unsere drei vollständig finanzierten Bohrprogramme, die gleichzeitig auf Midas, Empire und Bingo durchgeführt werden, die in denselben geologischen Strukturen liegen wie die Entdeckung Sure Bet von Goliath Resources nebenan, die sich rasch zu einer neuen hochgradigen Distriktentdeckung entwickelt, und wir sehen der Durchführung der ersten Bohr- und Explorationsprogramme und der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse mit großer Vorfreude entgegen.

Über Juggernaut Exploration Ltd.

Juggernaut Exploration Ltd. ist ein Projektentwickler für Edelmetalle und kritische Elemente im geopolitisch stabilen Kanada und konzentriert sich auf die ergiebigen geologischen Rahmenbedingungen im Nordwesten von British Columbia, die das Goldene Dreieck umfassen.

