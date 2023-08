^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2023 Kursziel: EUR83 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00. Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht zeigte erneut ein Rekordergebnis und übertraf die Marktprognosen und unsere Schätzungen. Die Multichassis-Strategie von KTA zahlt sich weiterhin aus, da weiterhin ein hoher Anteil an motorgetriebenen Fahrzeugen die Produktionsbänder verlässt (H1: 57%). Die vom Marktbeobachter CIVD veröffentlichten starken Marktanteilsgewinne sorgen für volle Auftragsbücher (Auftragsbestand: EUR1,2 Mrd.). Die Q2-EBITDA-Marge von 9,6% lag deutlich über dem oberen Ende der Guidance für 2023 (7,5% bis 8,5%), aber das Management hält an seinem Ausblick fest, um konservativ zu bleiben, und weist darauf hin, dass in H2/23 Kosten für den bevorstehenden Caravan Salon sowie eine höhere Anzahl von Feiertagen anfallen werden. Dennoch betrachten wir das obere Ende der Guidance (8,5%) eher als Untergrenze. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR83 ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 83.00 price target. Abstract: Q2 reporting again featured a record topline and headline figures ahead of street forecasts and FBe. KTA's multi-brand chassis strategy continues to pay off with a high ratio of motor vehicles continuing to roll off the production lines (H1: 57%). Strong market share gains published by market watcher CIVD are keeping the order books full (backlog: EUR1.2bn). The Q2 9.6% EBITDA margin firmly beat of the upper end of 2023 guidance (7.5% to 8.5%), but KTA brass are sticking to their outlook to stay conservative, while also noting that H2/23 will encompass costs for the upcoming Caravan Salon as well as a higher number of holidays. Nevertheless, we regard the upper end of the guide (8.5%) rather as the floor. We remain Buy-rated on KTA with a EUR83 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27519.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °