Diese US-Aktie gefällt mir derzeit gut

YETI Holdings Inc - WKN: A2N7XR - ISIN: US98585X1046 - Kurs: 45,915 $ (NYSE)

YETI Holdings Inc ist Designer, Vermarkter und Vertreiber von Premiumprodukten für den Outdoor- und Freizeitmarkt, die unter der Marke YETI verkauft werden. Das Unternehmen bietet Produkte wie Kühlboxen und Ausrüstung, Trinkgeschirr und anderes Zubehör an. Zu seinen Markenprodukten gehören YETI, Tundra, Hopper, YETI TANK, Rambler, Colster, Rambler Colster, Roadie und Wildly Stronger! Keep Ice Longer!, SideKick, FatWall, PermaFrost, T-Rex, ColdLock, NeverFail, AnchorPoint, InterLock, BearFoot, Vortex, DoubleHaul, LipGrip, Vortex, DryHide, ColdCell, HydroLock, Over-the-Nose und LOAD-AND-LOCK. Das Unternehmen vertreibt Produkte über Großhandelskanäle und über Direct-to-Consumer-Kanäle (DTC).

Der Kursverlauf der Aktie zeigt seit April vergangenen Jahres einen breitgezogenen inversen SKS-Kursmusterfraktalboden. Die rechte Schulter dieses Fraktal wurde seit November durch eine bullische Flagge ausgebildet. Mit der Quartalszahlenpräsentation am 10. August dieses Jahres konnte der Akgtienkurs mit einem Gap aus der Flagge regelkonform nach oben ausbrechen. Dieser erste Aufwärtsimpuls lief bis an das Fibo-Projektionsziel bei 48 USD heran und dürfte hier zeitweilig konsolidieren. Mittelfristig dürfte die Aktie in Richtung der Zielprojektion bei 56 USD steigen. Bei 58 und 59 USD liegen weitere mögliche Ziele.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)