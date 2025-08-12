Werbung ausblenden
Rote Zahlen im zweiten Quartal

Cancom-Verluste ziehen Bechtle abwärts

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Cancom haben am Dienstag mit deutlichen Abgaben auf die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters Bechtle reagiert. Um die Mittagszeit büßten die Cancom-Papiere 3,9 Prozent auf 22,50 Euro ein und liegen damit aufs Jahr gesehen rund 3 Prozent im Minus. Im Sog von Cancom ging es für die Anteilsscheine des Branchenkollegen Bechtle um 2,2 Prozent nach unten.

Cancom erwirtschaftete im zweiten Quartal rote Zahlen. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige, enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt und den Ausblick gestutzt. Der Aktienkurs war daraufhin bereits Anfang August eingebrochen.

Für die Bechtle-Aktien sah es hingegen jüngst besser aus. Der MDax-Konzern sprach in der vergangenen Woche im Zuge der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen von einer Belebung der Nachfrage nach einer längeren Flaute. Das Geschäftsvolumen zog im zweiten Quartal deutlich an, auch der Umsatz konnte etwas zulegen./edh/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bechtle
Cancom
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Chinesischer Onlineriese
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zuheute, 07:41 Uhr · Reuters
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zu
Aktie zieht stark an
Bechtle sieht Belebung der Nachfrage08. Aug. · dpa-AFX
Bechtle sieht Belebung der Nachfrage
Quartalszahlen
IT-Dienstleister Bechtle startet Aufholjagd zu Jahreszielen - Aktie springen an08. Aug. · Reuters
IT-Dienstleister Bechtle startet Aufholjagd zu Jahreszielen - Aktie springen an
JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein07. Aug. · dpa-AFX
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein
Überraschend gute Quartalszahlen
Allianz-Aktie klettert auf Dreimonatshoch07. Aug. · dpa-AFX
Allianz-Aktie klettert auf Dreimonatshoch
Weitere Artikel
Werbung ausblenden