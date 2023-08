MERCEDES-BENZ - Anleger haben es schwer!

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 68,220 € (XETRA)

Seit fast zwei Monaten „dominieren“ die Verkäufer das Kursgeschehen in der Mercedes-Benz-Aktie. Mitte Juni probierten sich die Käufer am Widerstandsbereich bei 75 EUR, in dem man bereits Anfang des Jahres scheiterte. Auch dieses Mal reichte das Kaufinteresse nicht aus, um den Widerstandsbereich zu überwinden und so weiteres Aufwärtspotenzial auf und über 80 EUR freizumachen. Stattdessen übernahmen die Verkäufer das Ruder und mit ihnen gab der Aktienkurs mittlerweile gut 10 % nach. Erst heute wird in der Aktie ein neues Korrekturtief erreicht, womit man endgültig den internen Unterstützungsbereich um 70 EUR aufgegeben hat.

Was erwartet Anleger in den nächsten Tagen/Wochen?

Richten wir den Blick nach vorne, kann für die Mercedes-Benz-Aktie derzeit noch keine Entwarnung gegeben werden. Ein bullisches Comeback ist zwar alles andere als ausgeschlossen, zum aktuellen Zeitpunkt bedarf es aber sowohl eines nachhaltigen Kursanstieg über 70 EUR als auch eines kurzfristigen Bodens, um wieder optimistisch nach vorne zu schauen. Ohne diese beiden Entwicklungen sind neue Tiefs einzuplanen.

Vollkommen blauäugig sollten jedoch auch Verkäufer nicht agieren. So war der Preisbereich ab 68 EUR Anfang des Jahres eine gute Unterstützung. Hier könnte zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung/Erholung eingeleitet werden. Bleibt es im Anschluss jedoch beim Abwärtstrend, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 66 EUR und sogar zum Jahrestief bei 64,51 EUR zu rechnen.

Fazit: Kurzfristig dominieren die Verkäufer das Geschehen in der Mercedes-Benz-Aktie. Ohne neuerliche Bodenbildung ist dabei von weiteren Kursverlusten auszugehen. Zwischenzeitlichen Erholungsspielraum hat die Aktie bis in den Bereich von 70 EUR, während sich auf der Unterseite Ziele bei 68/67 EUR und in der Nähe des Jahrestiefs ausmachen Tradingchance.

