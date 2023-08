CHEVRON - Aktie verweigert Kaufsignal

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 159,240 $ (NYSE)

Am 14. November 2022 markierte die Chevron-Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 189,68 USD. Danach geriet der Wert unter Druck. Die Aktie fiel im März 2023 auf ein Tief bei 149,91 USD zurück.

Zwar erholte sich der Wert anschließend auf 172,88 USD. Aber diese Erholung wurde komplett wieder abverkauft. Am 24. Juli gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2023. Nach einem Hoch bei 164,04 USD schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und 156,51 USD ein. Damit behauptet sich die Aktie oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends.

Am Montag lief der Aktienkurs am Widerstand bei 164,04 USD seitwärts und schien den Ausbruch vorzubereiten. Aber nach einer schwachen Eröffnung am Dienstag geriet der Aktienkurs deutlich unter Druck.

Bullen müssen aufpassen

Die Stärke des Rückfalls vom Dienstag kommt an dieser Stelle unerwartet, und stellt damit ein Warnsignal für die Bullen dar. Ein Verkaufssignal ergibt sich damit aber nicht. Sollte die Chevron-Aktie jedoch unter 156,51 USD per Tagesschlusskurs abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 149,91 USD. Ob diese Marke erneut Halt bieten könnte, ist fraglich. Ein weiterer Rückfall gen 135,10 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2014 müsste einkalkuliert werden.

Kommt es doch noch zu einem Ausbruch über 164,04 USD, dann wäre direkt eine weitere Rally in Richtung 172,88 oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 182,53 USD möglich.

Fazit: Noch ist das Chartbild der Chevron-Aktie auf kurzfristige Sicht eher bullisch. Aber der Abverkauf vom Dienstag passt nicht in dieses bullische Bild.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)