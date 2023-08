EQS-News: SNP: Öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen – Umstellung auf dualistisches Leitungssystem geplant

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

SNP: Öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen – Umstellung auf dualistisches Leitungssystem geplant



16.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News SNP: Öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen – Umstellung auf dualistisches Leitungssystem geplant Wolfgang Marguerre hält direkt und indirekt 63,8 % der SNP-Aktien

Abstimmung über Umstellung auf dualistisches Leitungssystem auf außerordentlicher Hauptversammlung

Dr. Karl Benedikt Biesinger, Prof. Dr. Thorsten Grenz sowie Peter Maier sollen zu Mitgliedern des neuen Aufsichtsrats gewählt werden Heidelberg, 16. August 2023 – Der Heidelberger Unternehmer Wolfgang Marguerre hält nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots direkt und indirekt 63,8 % der Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE. Die erweitere Annahmefrist des Angebots endete am 10. August 2023. Der Free Float* der SNP-Aktien reduzierte sich im Rahmen des Übernahmeangebots auf rund 36 %. Wolfgang Marguerre plant als neuer Mehrheitsaktionär die langfristige Entwicklung von SNP nachhaltig zu fördern. Zudem soll das Leitungssystem der SNP SE vom monistischen System mit Verwaltungsrat auf das für deutsche börsennotierte Gesellschaften übliche dualistische Leitungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat geändert werden. SNP wird in diesem Zusammenhang die Aktionäre zu einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2023 einladen. Dr. Jens Amail, CEO bei SNP, kommentiert: „Mit Wolfgang Marguerre verfügt die SNP über einen starken Ankeraktionär, der vom Potenzial des Unternehmens überzeugt ist und unsere Wachstumsstrategie unterstützt. Daneben freuen wir uns, dass die Mehrheit unserer Aktionäre, darunter auch sehr viele Privatinvestoren, sich entschieden hat, die SNP-Aktie weiter zu halten – ebenso wie unsere gesamte Geschäftsführung. Ich bin davon überzeugt, dass sich das mittel- und langfristig auszahlen wird, denn immer mehr Kunden und Partner erkennen das signifikante Wertschöpfungspotenzial unserer Beratungs- und Softwarelösungen und setzen ihr Vertrauen in SNP. Auch die kürzlich veröffentlichen Halbjahreszahlen unterstreichen die positive Entwicklung und die ausgezeichneten Wachstumsperspektiven.“ Beschluss über Umstellung auf dualistisches auf außerordentlicher Hauptversammlung Die Umstellung auf ein dualistisches System mit Vorstand und Aufsichtsrat soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2023 beschlossen werden. Dadurch werden klare Verantwortlichkeiten geschaffen und eine effiziente Entscheidungsfindung gefördert. Die Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird entsprechend auch die Wahl der Mitglieder des neuen Aufsichtsrats beinhalten. Zur Wahl stehen die Herren Dr. Karl Benedikt Biesinger, Prof. Dr. Thorsten Grenz sowie Peter Maier. Prof. Grenz verfügt über Sachverstand auf den Gebieten Unternehmensführung, Rechnungslegung und Abschlussprüfung – auch unter dem Gesichtspunkt der gestiegenen Anforderungen an das Thema Nachhaltigkeit. Herr Dr. Biesinger ist Experte für Kapitalmarkt-, Gesellschafts-, Bilanz- und Steuerrecht. Zudem ist er mit der Gesellschaft bereits aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats vertraut. Herr Maier bringt als Kenner der IT-Branche im SAP-Umfeld mit einem internationalen Netzwerk wertvolle Kompetenzen in Bezug auf Partnerschaften, Kundenzugang, Produktstrategie und Go-to-Market in den Aufsichtsrat ein. Die Tagesordnung und weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung werden kurzfristig auf der Website https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht. *Anteil der Aktien der Gesellschaft, die von Investoren gehalten werden, die weniger als 5 % des Aktienkapitals halten. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD™-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 2.600 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

16.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com