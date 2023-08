Brent Crude Öl: Nach Plan abgeprallt

Nachdem der Öl-Future Brent Crude um 71,40 US-Dollar eine Seitwärtsbewegung und damit einen Boden durch den Sprung über die für einen erfolgreichen Abschluss notwendige Triggermarke von 78,68 US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hatte, folgte ein Kaufsignal mit Zielen an den Hochs aus 2018 bei 86,71 US-Dollar und einigen Peaks aus Anfang dieses Jahres. Dort ist der Future zur Unterseite abgeprallt und steuert nun auf den EMA 200 bei aktuell 82,50 US-Dollar zu. Gelingt bereits an dieser Stelle eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Kursrallye, könnte schon bald ein Ausbruchsszenario ins Haus stehen.

Fazit

Short-Positionen eignen sich in der übergeordneten Aufwärtsphase derzeit nicht, tendenziell sollten Investoren nach möglichen Bodenansätzen im Bereich des EMA 200 und darunter um 78,68 US-Dollar suchen. Dann könnte auch beispielshalber das mit einem Knock-Out von 75,04 US-Dollar versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB9CF5 unter der Annahme weiter steigender Preise bei Brent Crude Öl zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bei einem Anstieg an die Augusthochs von 88,05 US-Dollar orientierungshalber eine Renditechance von 60 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge in jedem Fall bei 11,69 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen.