Einzelhandelskette Ross Stores schüttet eine konstante Dividende aus

Die amerikanische Einzelhandelskette Ross Stores Inc. (ISIN: US7782961038, NYSE: ROST) schüttet eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 33,5 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 29. September 2023 (Record day: 5. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,34 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 115,23 US-Dollar (Stand: 16. August 2023) einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent. Im Februar 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 8 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Ross Stores mit Firmensitz in Dublin, im US-Bundesstaat Kalifornien, betreibt in 39 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und in Guam insgesamt knapp 1.700 Läden zu Discount-Preisen. In den USA ist der Konzern bekannt für seine Marke Dress for Less und dd’s Discounts. Im ersten Quartal (29. April) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 4,49 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4,33 Mrd. US-Dollar), wie am 18. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 371,19 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 338,45 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden an diesem Donnerstag präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,72 Prozent im Minus (Stand: 16. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 38,84 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de