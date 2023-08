META PLATFORMS - Ist das erst der Anfang?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 294,290 $ (Nasdaq)

Als eine der großen US-Tech-Aktien hat sich die Meta-Aktie in den vergangenen Tagen noch relativ gut gehalten. Gestern gab der Aktienkurs jedoch um weitere 2,54 % nach und so langsam aber sicher steigt die Unsicherheit bei Anlegern. Dies erkennt man unter anderem auch daran, dass das Handelsvolumen zunimmt und die Aktie heute im frühen Donnerstagshandel auf Tradegate unter den am aktivsten gehandelten Werten zu finden ist.

Verwundern kann diese Entwicklung nicht. Noch im vergangenen November kostete ein Anteilschein von Meta gerade einmal 88 USD. Im Hoch der aktuellen Rally mussten gute 325 USD bezahlt werden. Dies entspricht einem Gewinn von ca. 270 %. Dabei kam es in der Aufwärtsbewegung kaum zu Konsolidierungen oder gar Korrekturen. Der größte Rücksetzer betrug gerade einmal gut 11 %.

Mit Blick auf die weiteren Chancen in der Meta-Aktie sehe ich einige Fragezeichen. So stehen sich aktuell beispielsweise der extrem starke Aufwärtstrend und ein definitiv überkaufter Markt konträr gegenüber. Erschwerend kommt hinzu, dass die Aktie mit Notierungen um 325 USD in einem Preisbereich angekommen ist, in dem es in den vergangenen Jahren überschaubares Kaufinteresse gegeben hat. Lediglich 2021 waren Anleger für einige Monate bereit, mehr als diesen Preis zu bezahlen. Nachhaltig halten konnte sich die Aktie auf diesem hohen Niveau aber nicht. Nachdem dies klar wurde, stürzte der Aktienkurs um über 75 % ab.

Fazit: In meinen Augen muss man in der Meta-Aktie momentan nichts überstürzen. Kurzfristig könnte der Bereich um 290 USD für eine gewisse Stabilisierung und potentielle Erholungsbewegung sorgen. Im bullischen Fall startet damit eine größere Konsolidierung, in der die Kurse auf dem hohen Niveau bleiben und im Schwerpunkt seitwärts laufen. Dabei könnte es kurzfristig sogar zu neuen Hochs kommen. Alternativ dazu werden die hohen Kurse für nachhaltige Verkäufe genutzt. In diesem Fall droht eine Topbildung und die Rally des letzten Jahres wird korrigiert. In einem solchen Fall sollte mit Abgaben auf 250 USD und tiefer gerechnet werden. Das 38er Retracement der gesamten Rally liegt beispielsweise im Bereich von 235 USD. Dementsprechend sprechen wir über Korrekturrisiken von bis zu 30 %.

