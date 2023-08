NEL - Aktie direkt am Abgrund!

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,002 € (L&S)

In Deutschland wird auf Biegen und Brechen die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien durchgeboxt, die Börse scheint es jedoch nicht großartig zu interessieren. So ließe sich zumindest die aktuelle Entwicklung in der NEL-Aktie erklären. Der Kurs auf Eurobasis fällt heute zum Jahrestief zurück und es droht ein echtes Debakel.

Welches, wird spätestens beim Blick auf den Wochenchart deutlich. Seit 2022 sind die Bullen darum bemüht, den Supportbereich um 1,10 EUR zu halten. Immer wieder kam es zwar zu kurzfristigen Ausbrüchen darunter, am Ende aber bekam die Aktie gerade noch einmal die Kurve. In diesem Jahr fehlt es jedoch an Kaufinteresse. Zwar prallte auch in den vergangenen Wochen der Kurs immer wieder mal nach oben ab, spätestens aber ab 1,25 EUR kehrten jedoch die Verkäufer zurück. Damit droht nun eine Beschleunigung im Abwärtstrend und sollte der Ausbruch nach unten gelingen, wären Abgaben auf 0,70 EUR und den dort beginnenden Unterstützungsbereich möglich.

Fazit: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so dürften sich einige Investoren immer noch an den Supportbereich um 1,00 EUR in der NEL-Aktie klammern. Die Entwicklung der letzten Wochen gibt jedoch genug Anlass, einen bärischen Ausbruch in Erwägung zu ziehen. Die Aktie könnte dann weiter in Richtung 0,80-0,70 EUR nachgeben.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

NEL ASA

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)