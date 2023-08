Original-Research: Cherry (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cherry - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Cherry Unternehmen: Cherry ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.08.2023 Kursziel: 9,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato H1: Deutliche Profitabilitätssteigerung in Q2 - Erfüllung der FY-Guidance dank Wachstumstreibern in H2 visibel Cherry hat Montag erfreuliche H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht. Das Unternehmen entwickelte sich umsatzseitig wie erwartet, ergebnisseitig hingegen deutlich besser als erwartet. In H2 sollen sich lt. Vorstand mehrere Wachstumstreiber weiter entfalten. Abwärtstrend in Top Line-Entwicklung vorerst gestoppt: In H1 verzeichnete Cherry einen leicht rückläufigen Konzernumsatz von 61,3 Mio. Euro (-6,8% yoy). Für Q2 stellt dies einen Erlösbeitrag von 32,6 Mio. Euro (MONe: 33,5 Mio. Euro) und nach Q1 (-13,0% yoy) eine Stabilisierung der Erlösdynamik im Rahmen unserer Erwartung dar (-0,9% yoy). Wenngleich sich das hochprofitable Components-Geschäft nach 6M weiterhin deutlich rückläufig entwickelte (6,7 Mio. Euro; -48,5% yoy), konnte das Umsatzniveau im Bereich "Gaming Devices" gesteigert werden (13,8 Mio. Euro; +16,9% yoy). Dabei entfällt das Wachstum im Wesentlichen auf die Konsolidierung der Neuakquisition Xtrfy (Umsatzbeitrag: Ca. 2 Mio. Euro). In Summe blieb das Geschäftsfeld Gaming in H1 spürbar unter der niedrigen Vorjahresbasis zurück (20,5 Mio. Euro; -17,3% yoy). Im Professional-Geschäft (40,9 Mio. Euro; -0,3% yoy) konnte in H1 der Bereich Peripherals umsatzseitig dank Produktneueinführungen und dem positiven Verlauf der Internationalisierungsstrategie deutlich zweistellig wachsen (32,8 Mio. Euro; +19,6% yoy) und in Q2 das hohe Wachstum ggü. Q1 (+13,8% yoy) sogar deutlich beschleunigen (+25,7% yoy). Im Gegensatz dazu verzeichnete die Digital Health-Sparte in H1 einen Rücksetzer beim Umsatz auf 8,1 Mio. Euro (-40,9% yoy; Q2: 5,8 Mio. Euro; -10,2% yoy). So besteht auf Kundenseite trotz der vom Gesundheitsministerium angekündigten Digitalisierungsoffensive im Gesund-heitssektor noch größere Zurückhaltung bzgl. der Investitionen in die Telematikinfrastruktur. Q2-EBITDA-Marge am oberen Ende der Guidance: Nach der deutlich negativen adjustierten EBITDA-Marge in Q1 (-1,3 Mio. Euro; Marge: -4,6%) lag das ber. EBITDA nach H1 bei 3,2 Mio. Euro. Somit fiel dies in Q2 mit 4,5 Mio. Euro deutlich positiver aus als erwartet (MONe: 3,4 Mio. Euro). Die ber. EBITDA-Marge lag in Q2 demnach bei 13,8% und somit am oberen Guidance-Ende. Ursächlich hierfür ist die stark gesteigerte Bruttomarge (Q2: 36,6%; Q1: 23,0%), die laut Vorstand in H2 auf hohem Niveau weiterverlaufen soll. Visibilität für Prognoseerfüllung erhöht: Der Vorstand bekräftigte mit Vorlage der H1-Zahlen die Umsatz- (135 bis 165 Mio. Euro) und Ergebnis-Guidance (10,0 bis 14,0% adj. EBITDA-Marge). Umsatzseitig kommt dies für H2 am oberen Ende einer massiven Steigerung von 55,7% yoy gleich. Die Realisierung am unteren Ende ist mit der positiven Dynamik in Q2 visibler geworden. So dürften die Sales-Events in Q4 (Black Friday, Cyber Monday) aufgrund der vorgelagerten Verkäufe an Tastaturhersteller (Components) und Großhandel (Gaming) für Impulse bereits in Q3 sorgen. Zudem erwartet das Management steigende Absätze von e-Health-Terminals im Digital Health-Geschäft. Aufgrund der gesteigerten Visibilität heben wir unsere EBITDA-Erwartung deutlich an (adj. EBITDA-Marge: 10,6%; alt: 6,7%). Fazit: Cherry dürfte nach der zweifachen Prognosekorrektur in 2022 die Ziele für 2023 u.E. knapp erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 