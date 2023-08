^

Original-Research: Grand City Properties SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties SA Unternehmen: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht Empfehlung: Kaufen seit: 17.08.2023 Kursziel: EUR12,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,80. Zusammenfassung: Angeführt von einem Nettomietwachstum auf vergleichbarer Basis (LFL) von 2,7% setzte sich die gute operative Leistung in Q2 fort und veranlasste das Management, die FFO 1-Guidance auf EUR175 bis EUR185 Mio. anzuheben (zuvor: EUR170 bis EUR180 Mio.), gestützt durch eine LFL-Nettomiete von >2% (zuvor: 1% - 2%). Wie erwartet, wurde der FFO 1 im 2. Quartal aufgrund höherer Finanzierungskosten und höherer Perpetual Note Kupons leicht belastet (-3,3%). Das gesamte Portfolio wurde im Q2 neu bewertet, was zu einem Rückgang der Bewertung um 5,4% ohne CapEx führte. Dies entspricht den Erwartungen und sollte die Anleger beruhigen, die befürchteten, dass weitaus stärkere Rückgänge drohten. Die Barmittel und liquide Vermögenswerte (EUR0,7 Mrd.) decken nun die Fälligkeiten der Schulden bis Q2/26 ab. In der Zwischenzeit gibt es Anzeichen dafür, dass wir uns dem Höhepunkt der Zinssätze nähern, was dazu beitragen sollte, die Gleichgültigkeit der Anleger zu beenden. Wir stufen GCP weiterhin mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR12,80 ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 12.80 price target. Abstract: Spearheaded by 2.7% LFL rental growth, good operational performance continued in Q2 prompting management to up FFO 1 guidance to EUR175m - EUR185m (old: EUR170m - EUR180m) underpinned by LFL net rent of >2% (old: 1% - 2%). As anticipated, FFO 1 took a small hit in Q2 (-3.3%) due to higher financing costs and perpetual note attribution. The entire portfolio was revalued in Q2 resulting in a 5.4% decrease in valuation excluding CapEx. This is line with expectations and should cheer investors concerned that much sharper declines were lurking. Cash and liquid assets (EUR0.7bn) now cover debt maturities until Q2/26. Meanwhile, there are signs that we are approaching the peak in interest rates, which should help end investor ennui. We remain Buy-rated on GCP with a EUR12.8 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27561.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °